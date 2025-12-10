به گزارش ایلنا از رشت، رویداد سرمایه‌گذاری استان گیلان با هدف کشاورزی هوشمند و امنیت غذا، انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک، مدیریت پسماند و اقتصاد چرخشی، گردشگری پایدار و اکوتوریسم، اقتصاد دریایی و منابع آبی و فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و صنایع «های تک» در مسیر رسیدن به اقتصاد دیجیتال و ارائه ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف، در دانشگاه گیلان برگزار شد.

فرزاد توکلی مدیرکل ارتباطات وفناوری اطلاعات استان در این جلسه با اشاره به اسناد بالادستی حوزه اقتصاد دیجیتال، چهار محور اصلی توسعه در بخش کشاورزی هوشمند را تشریح کرد و گفت: اعتمادسازی و ترغیب مالکان واحد‌های تولیدی، به‌ویژه گلخانه‌ها، برای ورود به فرآیند هوشمندسازی از اولویت‌های مهم این طرح است.

وی با اعلام اینکه ۲۵ گلخانه در استان آمادگی اولیه برای هوشمندسازی را دارند افزود: در طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات برای بعضی از استانها، تجهیزات و هزینه‌های اولیه هوشمندسازی از سوی وزارتخانه تأمین می‌شود و مالک گلخانه پس از دوره بازدهی و آغاز تولید، هزینه‌ها را به‌صورت مرحله‌ای پرداخت می‌کند؛ بنابراین ریسک سرمایه‌گذاری برای تولیدکنندگان به حداقل می‌رسد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری‌اطلاعات استان با اشاره به بازار بکر هوشمندسازی آبزی‌پروری گفت: در این حوزه تاکنون اقدامات محدودی انجام شده و چندین استخر پرورش آبزی متوسط و بزرگ در استان آماده اجرای طرح‌های هوشمندسازی هستند.

وی همچنین پرورش مرغ را یکی از ظرفیت‌های مهم سرمایه‌گذاری در استان دانست و گفت: گیلان دومین تولیدکننده مرغ کشور است، اما در بخش هوشمندسازی این صنعت، فعالیت قابل توجهی صورت نگرفته و بازار بسیار مناسبی برای ورود سرمایه‌گذاران وجود دارد.

از دیگر محور‌های مطرح‌شده در این جلسه، مکانیزاسیون و هوشمندسازی مزارع برنج و چای به‌عنوان دو محصول استراتژیک استان، و همچنین توسعه گردشگری هوشمند بود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری‌اطلاعات گیلان، پسماند را یکی از چالش‌های بزرگ استان عنوان کرد و گفت چندین طرح در این حوزه آماده جذب سرمایه‌گذار است و می‌تواند به تولید محصول و ایجاد اشتغال منجر شود.

