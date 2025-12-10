به گزارش ایلنا ازرشت،هادی حق‌شناس روز چهارشنبه در ادامه نشست‌های ماهانه با مدیران واحدهای صنعتی استان، به بررسی مشکلات آنان پرداخت و دستورات لازم را برای حل چالش‌های مطرح‌شده صادر کرد.

نماینده عالی دولت در گیلان هدف این نشست‌ها را بررسی و رفع مشکلات بخش‌های مختلف اعلام کرد و افزود: این جلسات بدون تشریفات اداری و با هدف تسریع در رسیدگی به مسائل واحدها برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه برگزاری نشست‌های هماهنگی به تسهیل ارتباط میان مدیران و واحدهای صنعتی کمک می‌کند، اظهار داشت: چنین جلساتی نقش مؤثری در حل مسائل تولیدکنندگان دارد.

حق‌شناس با تأکید بر اهمیت پویایی بخش تولید گفت: اگر صنعت دچار مشکل شود، کشور آسیب می‌بیند؛ بنابراین همه امکانات حقوقی و اجرایی باید برای پشتیبانی از تولید در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات به میدان بیاید.

استاندار گیلان با اشاره به حضور مدیران اقتصادی و صنعتی در این نشست افزود: در جلسه امروز برخی موضوعات مربوط به حوزه‌های مالیاتی و مخابرات با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط مورد بررسی قرار گرفت تا تصمیمات لازم اتخاذ شود.

وی با بیان اینکه چالش‌های بخش تولید از مسائل تأمین مواد اولیه، سرمایه در گردش و هزینه‌های انرژی تا بروکراسی‌های اداری و مشکلات زیرساختی را شامل می‌شود، تصریح کرد: دولت در گیلان این موانع را به‌صورت دقیق شناسایی کرده و جلسات منظم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با حضور دستگاه‌های مسئول برگزار می‌شود.

حق‌شناس رفع مشکلات تولید را نیازمند بررسی موردی دانست و گفت: ورود مستقیم استانداری در بسیاری از موارد موجب تسریع تعیین تکلیف پرونده‌ها، اصلاح روندهای اداری و کوتاه‌شدن مسیرهای قانونی شده است.

وی همچنین با اشاره به نقش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه استان افزود: حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی و مقابله با سوداگری از محورهای اصلی مدیریت استان است و از هر سرمایه‌گذاری که به ایجاد اشتغال پایدار کمک کند، حمایت خواهد شد.

افزایش همکاری‌های اقتصادی با روسیه؛ فرصت تازه برای صنعت گیلان

استاندار گیلان با اشاره به افزایش محسوس تعاملات اقتصادی با روسیه گفت: روز گذشته جلسه کمیته اقتصادی منطقه‌ای ایران و روسیه با حضور معاون اقتصادی وزیر کشور و استانداران گیلان و مازندران در مسکو برگزار شد که بیانگر اراده جدی دو طرف برای توسعه همکاری‌های تجاری است.

وی با بیان سابقه همکاری‌های ایران و روسیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی افزود: امروز نیز زمینه برای ایجاد شرکت‌های بزرگ با مالکیت مشترک فراهم است و مسیر همکاری‌ها نسبت به گذشته روان‌تر شده است.

گفتنی است در این نشست مدیران واحدهای صنعتی گیلان دیدگاه‌ها و مشکلات خود را مطرح کردند.

