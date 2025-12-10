برف پاییزی ارتفاعات گیلان را سفیدپوش کرد
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان گفت: با تشدید فعالیت سامانه سرد و بارشی در استان گیلان، بارش برف از شب گذشته ارتفاعات و مناطق ییلاقی این استان را سفیدپوش کرد.
به گزارش ایلنا از رشت، فریبرز مرادی بیان کرد: بارش برف از شب گذشته در مناطق ییلاقی و بالادست استان آغاز شد و بیشترین بارش برف در این مدت، در محور پونل به خلخال به میزان ۱۵ سانتیمتر گزارش شده است.
وی افزود: در محور اسالم به خلخال نیز ۱۰ سانتیمتر برف باریده اما در حال حاضر بارش برف در این محور متوقف شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای گیلان با بیان اینکه در حال حاضر همه جادههای استان باز است، به مسافران و رانندگان توصیه کرد: مردم برای تردد در جادههای کوهستانی استان حتماً زنجیر چرخ و وسایل گرمایشی به همراه داشته باشند.