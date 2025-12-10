خبرگزاری کار ایران
بحران کمبود ۴ هزار کلاس درس در خوزستان؛ هشدار استاندار و دعوت به مشارکت عمومی

استاندار خوزستان با اشاره به کمبود بیش از چهار هزار کلاس درس در استان، بر بسیج و تجمیع تمامی منابع مالی از جمله مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها، کمک‌های مردمی و ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم توسعه برای تحقق نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده در نشست شورای آموزش و پرورش استان گفت: ما باید با تجمیع و تخصیص بهینه کلیه منابع مالی موجود، از جمله اعتبارات ملی، استانی، مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها و کمک خیرین، نسبت به رفع کمبود فضا‌های آموزشی در استان اقدام کنیم.

وی افزود: تأکید ریاست محترم جمهور بر اجرای «نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی» بسیار جدی است و می‌توان با برنامه‌ریزی فشرده و کار سه‌شیفته در اوقات مناسب، این هدف را محقق کرد.

ضرورت جبران فوری عقب‌ماندگی‌های آموزشی

استاندار خوزستان با اشاره به تأثیر منفی تعطیلات ناخواسته ناشی از آلودگی هوا بر روند آموزشی تصریح کرد: رتبه آموزشی استان خوزستان در کشور مطلوب نیست و این حاصل انباشت مشکلات سال‌های گذشته است. باید با اجرای برنامه‌ها و اقدامات فوق‌العاده و فشرده، عقب‌ماندگی درسی دانش‌آموزان جبران شود تا وضعیت علمی استان به جایگاه قابل قبول و شایسته خود بازگردد.

موالی‌زاده موضوع کودکان بازمانده از تحصیل را بسیار بااهمیت دانست و تأکید کرد: وجود حتی یک کودک بازمانده از تحصیل در استان خوزستان، قابل قبول نیست. باید شهر به شهر و به دقت علل این موضوع بررسی شود و طرحی ویژه برای ساماندهی این افراد و بازگرداندن آنها به چرخه آموزش طراحی و اجرا شود. این کودکان، فرزندان ما هستند و نسبت به سرنوشت و آینده آنان مسئولیم.

استاندار خوزستان نتیجه‌گیری و گزارش نهایی اقدامات انجام‌شده برای تأمین منابع و اجرای نهضت مدرسه‌سازی و همچنین طرح جامع بازگرداندن کودکان به تحصیل را خواستار شد و بر تشکیل جلسات مستمر و منظم با حضور تمامی دستگاه‌های مرتبط برای سامان‌یابی این مهم تأکید کرد.

