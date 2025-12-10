رئیس شورای شهر بندرعباس:
بندرعباس در آستانه جهش عمرانی است
رئیس شورای شهر بندرعباس در نشست خبری با اشاره به برنامههای عمرانی پیشِرو، بر ضرورت ساماندهی ساحل، بهبود ترافیک، نظارت بر ساختوساز و اصلاح مشکلات شهری تأکید کرد و گفت: مدیریت شهری با وحدت و بدون حاشیه، در مسیر خدمت به مردم حرکت میکند.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، حجتالاسلام عبدالرضا حیدری سراجی، رئیس شورای شهر بندرعباس، در نشست خبری امروز خود با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن، گزارشی از وضعیت شهر و برنامههای پیشِروی مدیریت شهری ارائه کرد. او با اشاره به اینکه بندرعباس در سالهای گذشته با کمبود روشنایی مواجه بود، گفت که پروژههای متعددی در حوزه نورپردازی معابر، پارکها و فضاهای عمومی اجرا شده و بخش دیگری از این طرحها نیز بهزودی تکمیل میشود. به گفته او، پل مهرگان نیز تا پایان بهمن افتتاح خواهد شد.
حیدری از پیشبینی حدود ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرحهای عمرانی آینده خبر داد و این رقم را زمینهساز تحولی جدی در زیرساختهای شهری دانست.
او تأکید کرد: مدیریت شهری حاصل همکاری مشترک شورا و شهرداری است و هر اقدام مثبت نتیجه تلاش هر دو مجموعه محسوب میشود.
وی با اشاره به دعوت هفتگی مدیران دستگاههای مختلف به شورای شهر افزود: نسبت به شهر احساس تعهد دارم و در دفاع از حقوق شهروندان کوتاه نخواهم آمد.
رئیس شورا در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات نوار ساحلی بندرعباس پرداخت و وضعیت فعلی آن را نامناسب خواند. به گفته او، فعالیت برخی مشاغل مانند کبابیها و قلیانفروشیها موجب نارضایتی مردم شده و عبور و مرور در ساحل را دشوار کرده است.
او وضعیت ترافیک شهر را نیز نامطلوب توصیف کرد و گفت از ساعات پنج عصر به بعد بسیاری از نقاط بندرعباس با گرههای جدی مواجه میشود. ساماندهی مطبهای پزشکی در بلوار سید جمالالدین و تبدیل برخی املاک چهارراه قدس و محدوده کمربندی به پارکینگ، از جمله راهکارهایی بود که حیدری برای بهبود ترافیک مطرح کرد.
در ادامه، وی با تأکید بر لزوم نظارت بیشتر بر ساختوسازها اظهار داشت که املاکی که موجب سد معبر شدهاند باید عقبنشینی کنند. او یکی از چالشهای جدی شهر را سد معبر دستفروشان ماهی عنوان کرد و گفت: هر فردی که وارد بندرعباس میشود با بوی نامطبوع و بینظمی در این محدوده روبهرو میشود و شهرداری جز در صورت وجود موانع، در عمل به وظایف خود کوتاهی نمیکند.
وی همچنین به اقدامات انجامشده در حوزه کنترل تخلفات اشاره کرد و گفت: برخورد با خودروهای شوتی، موتورسواران متخلف و نصب دوربینهای راهنمایی و رانندگی در دستور کار مدیریت شهری بوده است. او یادآور شد سالانه ۶۰۰ میلیارد تومان از محل جرایم رانندگی به خزانه واریز میشود که طبق قانون، ۶۰ درصد آن باید برای بهبود ترافیک همان شهر مصرف شود.
حیدری با بیان اینکه ۴۵ درصد از بافت بندرعباس فرسوده است، این وضعیت را نگرانکننده دانست و گفت بسیاری از خانهها عملاً قابل سکونت نیستند و در حوادثی مانند آتشسوزی امکان جبران خسارت وجود ندارد. او درخصوص بازگشایی معابر نیز توضیح داد بخشی از کارها پیش رفته، اما در برخی نقاط به دلیل نوسانات قیمت و مانعتراشیها روند پروژه کند شده است.
رئیس شورا در ادامه به هزینههای سنگین مدیریت پسماند اشاره کرد و افزود: ماهانه حدود ۷۰ میلیارد تومان صرف جمعآوری پسماند میشود، اما این هزینهها به تنهایی کافی نیست و نیاز به فرهنگسازی بیشتر در سطح شهر وجود دارد.
او تأکید کرد میان شورا و شهردار هیچ اختلافی وجود ندارد و هر دو مجموعه در مسیر واحدی برای خدمت به مردم حرکت میکنند.
حیدری بندرعباس را شهری با ظرفیتهای بزرگ اقتصادی دانست و گفت اگر دستگاهها و صنایع استان همافزایی داشته باشند، این شهر میتواند در ده سال آینده از بسیاری شهرهای منطقه پیشی بگیرد.
وی با اشاره به جمعیت قابلتوجه بندرعباس و حضور گسترده گردشگران، خدمت به مردم را اولویت اصلی مدیریت شهری دانست و تأکید کرد در برابر هیچ مدیری کوتاه نخواهد آمد، اما در برابر مردم همواره پاسخگوست.
حیدری نقش رسانهها را در شناسایی مشکلات شهری «بازوی نظارتی مدیریت شهری» توصیف کرد و گفت: خبرنگاران با نگاه دقیق خود بسیاری از مشکلات را آشکار میکنند و گزارشهای آنان چراغ راه مدیریت شهری است.