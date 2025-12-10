خبرگزاری کار ایران
تولید سالانه ۴۰ میلیون گل و گیاه زینتی در محمودآباد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد از تولید سالانه ۴۰ میلیون شاخه، اصله، بوته و گلدان انواع گل و گیاه زینتی گلخانه ای در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سیدحسین اسلامی با بیان اینکه گلخانه یکی از روش‌های مدرن مبارزه با سرما، گرما و کم آبی است، گفت: با توجه به نیاز روز افزون بازار به تولید گل و گیاهان زینتی و سبزی و صیفی در خارج از فصل، این روش تولید و کشت می تواند به یکی از سود آورترین بخش‌های کشاورزی تبدیل شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد تصریح کرد: سالانه ۴۰ میلیون شاخه، اصله، بوته و گلدان انواع گل و گیاه زینتی گلخانه‌ای شامل گیاهان آپارتمانی، گل شاخه بریده، گل های فصلی و درخت و درختچه های زینتی در این شهرستان تولید و به بازار عرضه می شود.

اسلامی تصریح کرد: این میزان تولید گل و گیاه زینتی گلخانه‌ای شامل ۲۸ میلیون گلدان گیاهان آپارتمانی، ۸ میلیون گل شاخه بریده، ۲ میلیون اصله درخت و درختچه های زینتی و ۲ میلیون بوته گل‌های فصلی است.

وی افزود: این تعداد گل و گیاه در ۵۸۷ گلخانه به مساحت ۸۰ هکتار در مناطق مختلف تحت پوشش مراکز ۳ گانه جهاد کشاورزی این شهرستان تولید می شود.  

این مقام مسوول امکان پایش پارامترهای محیطی، بهره وری بالاتر نهاده های تولید، امکان تولید خارج از فصل، ایجاد شغل و ارز آوری و... را از جمله مزایای پرورش گل و گیاه زینتی گلخانه ای برشمرد.

