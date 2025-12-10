خبرگزاری کار ایران
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خبر داد؛

جریمه ۱۰ میلیارد تومانی ۲ قاچاقچی سیگار و تنباکو در لرستان

کد خبر : 1725464
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از جریمه ۱۰ میلیارد تومانی۲ قاچاقچی سیگار و تنباکو در استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، قهرمان شاهی روز چهارشنبه نوزدهم آذر ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: ماموران نیروی انتظامی شهرستان خرم آباد، محموله کالای قاچاق را از یک دستگاه خودرو کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند. 

وی افزود: این پرونده شامل قاچاق یک میلیون و ۴۵ هزار نخ سیگار و سه هزار و ۵۶۰ عدد تنباکو به ارزش ۴۹ میلیارد و ۹۹۱ میلیون ریال در شعبه سوم بدوی تعزیرات حکومتی خرم آباد رسیدگی شد. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالاهای قاچاق، متخلف ردیف اول را به پرداخت ۴۹ میلیارد و ۹۹۱ میلیون ریال جزای نقدی برابر ارزش کالای کشف شده محکوم کرد. 

شاهی گفت: همچنین برای خودروی حامل کالای قاچاق، یک میلیارد و ۵۰ میلیون ریال به جریمه اضافه و در مجموع متخلف ردیف اول به پرداخت ۵۱ میلیارد و ۴۱ میلیون ریال جریمه محکوم شد. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: همچنین متخلف ردیف دوم به پرداخت ۴۹ میلیارد و ۹۹۱ میلیون ریال برابر ارزش کالا محکوم و در مجموع متخلفان این پرونده به پرداخت ۱۰۱ میلیارد و ۳۲ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

