مدیرکل زندان‌های البرز خبر داد:

۱۲ مادر زندانی در البرز با کمک خیرین تا روز میلاد حضرت زهرا(س) آزاد می‌شوند

۱۲ مادر زندانی در البرز با کمک خیرین تا روز میلاد حضرت زهرا(س) آزاد می‌شوند
مدیرکل زندان‌های البرز با اشاره به برگزاری پویش گلریزان آزادی مادران با شعار «زندان جای مادران نیست» گفت: تاکنون ۱۲ مادر دارای محکومیت مالی کمتر از یک میلیارد تومان شناسایی شده‌اند و با تکمیل مبلغ ۸.۵ میلیارد تومان، تا روز میلاد حضرت زهرا(س) به آغوش خانواده بازمی‌گردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، علی‌اصغر فتحی، مدیرکل زندان‌های استان البرز در حاشیه پویش «گلریزان آزادی مادران در بند» که با شعار «زندان جای مادران نیست» و با حضور جمعی از خیرین برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به مناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س)، پویش آزادی مادران زندانی هم‌زمان با سراسر کشور در البرز نیز برگزار شد و این استان پس از تهران، دومین استانی است که این برنامه را با حضور خیرین اجرایی می‌کند.

وی افزود: در این مرحله، مادرانی که کمتر از یک میلیارد تومان بدهی داشتند را شناسایی کردیم. تاکنون ۱۲ نفر شناسایی شده و کد شناسه برای آنها صادر شده است. برای آزادی این ۱۲ مادر، حدود هشت و نیم میلیارد تومان نیاز است که امیدواریم با همراهی خیرین تا روز میلاد، زمینه آزادی آنان فراهم شود.

فتحی با اشاره به مشارکت خیرین پیش از برگزاری گلریزان گفت: پیش از این، انجمن‌ها و مؤسسات خیریه بیش از یک میلیارد تومان برای آزادی این مادران جمع‌آوری کرده بودند و باقی مبلغ نیز در همین برنامه تأمین خواهد شد تا مادران در کوتاه‌ترین زمان ممکن نزد فرزندانشان بازگردند.

مدیرکل زندان‌های البرز همچنین از راه‌اندازی سامانه حمایتی ستاد سازمان زندان‌ها خبر داد و گفت: در این سامانه، بدون ذکر نام زندانی، شرح حال و میزان محکومیت مالی افراد درج می‌شود و خیرین می‌توانند از هر نقطه کشور و حتی خارج از کشور، مبالغ کوچک و بزرگ را برای آزادی زندانیان پرداخت کنند. به محض تکمیل مبلغ مورد نیاز، پرونده به زندانی بعدی اختصاص پیدا می‌کند.

به گفته وی این سامانه قرار است شنبه هفته آینده با حضور معاون اول قوه قضاییه رونمایی شود. فتحی تأکید کرد: راه‌اندازی این سامانه مانعی برای فعالیت‌های خیرین و مراکز نیکوکاری در استان نیست، بلکه در کنار این فعالیت‌ها، کمک‌ها را منسجم‌تر و هدفمندتر خواهد کرد.

وی با اشاره به همراهی ادارات و مدیران استان در این پویش گفت: البرز به دلیل رتبه مناسب کشوری در اجرای برنامه‌های حمایتی، همواره مورد توجه بوده و امروز نیز حضور گسترده مدیران دستگاه‌ها در مراسم گلریزان نشان‌دهنده اهمیت این حرکت انسانی است.

