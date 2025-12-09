دستگیری عاملان 89 فقره سرقت در مشهد / 9 سارق دستگیر شدند

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمد چراغ به چگونگی فرایند این عملیات اشاره داشته و افزود: با بررسی میدانی گزارش‌های اعلام شده به پلیس، تیم‌های تجسس کلانتری‌های شهر مشهد وارد عمل شدند. مأموران پلیس در نهایت با کنترل مراقبت‌های پوششی در پاتک شبانه پلیس 9 متهم دستگیر شدند.

وی به اعترافات متهمان این تعداد سرقت اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: متهمان دستگیر شده در این عملیات تاکنون به 89 فقره دستبرد به منازل مسکونی و وسایل داخل خودرو اعتراف کرده‌اند. در این راستا تحقیقات با دستورات تخصصی مرجع قضایی ادامه دارد.

