دستگیری عاملان 89 فقره سرقت در مشهد / 9 سارق دستگیر شدند
فرمانده انتظامی کلانشهر مشهد گفت: مرحله دیگری از طرح امنیت محلهمحور با هماهنگی سرکلانتریهای شرق، شمال، جنوب و غرب مشهد در دستور کار پلیس قرار گرفت. در این راستا عاملان 89 فقره سرقت در عملیات 28 ساعته پلیس مشهد شناسایی شده و در جریان آن 9 سارق دستگیر شدند.
به گزارش ایلنا، سرهنگ محمد چراغ به چگونگی فرایند این عملیات اشاره داشته و افزود: با بررسی میدانی گزارشهای اعلام شده به پلیس، تیمهای تجسس کلانتریهای شهر مشهد وارد عمل شدند. مأموران پلیس در نهایت با کنترل مراقبتهای پوششی در پاتک شبانه پلیس 9 متهم دستگیر شدند.
وی به اعترافات متهمان این تعداد سرقت اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: متهمان دستگیر شده در این عملیات تاکنون به 89 فقره دستبرد به منازل مسکونی و وسایل داخل خودرو اعتراف کردهاند. در این راستا تحقیقات با دستورات تخصصی مرجع قضایی ادامه دارد.