زلزله ۴.۳ریشتری حوالی قصرشیرین را لرزاند
زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴.۳ ریشتر(مقیاس امواج درونی زمین) سه‌شنبه شب ۱۸ آذرماه سال ۱۴۰۴ با مرکزیت خانقین عراق، حوالی شهرستان مرزی قصرشیرین در غرب استان کرمانشاه را لرزاند.

به گزارش  ایلنا، مرکز لرزه نگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد، این زلزله ساعت ۲۰و ۴۶ دقیقه و هفت ثانیه سه شنبه ۱۸ آذرماه سال ۱۴۰۴ ثبت شده است.

این زمین لرزه در عمق ۱۲کیلومتری زمین و در ۹ کیلومتری قصرشیرین، ۲۹ کیلومتری سرپل‌ذهاب و ۱۹ کیلومتری خانقین عراق به وقوع پیوسته است.

این زلزله به شدت در قصرشیرین و سرپل‌ذهاب احساس شد و تاکنون از خسارت احتمالی این زمین لرزه گزارشی منتشر نشده است.

با توجه به‌ فعالیت سامانه بارشی در قصرشیرین و همزمانی بارش باران باران رعد و برق و شدت زلزله، باعث شد که مردم با وجود بارندگی دقایقی را بیرون از منازل و زیر باران و داخل خودروها سپری کنند.

شهرستان مرزی قصرشیرین با افزون بر ۲۷ هزار نفر جمعیت در غرب کرمانشاه، با عراق بیش از ۱۸۶ کیلومتر مرز دارد که در امتداد این مرز ۲ معبر رسمی پرویزخان و خسروی قرار دارد.

