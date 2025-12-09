مدارس ابتدایی کرمانشاه ۱۹ آذر غیرحضوری است

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، علیرضا حیدری مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه، گفت: با هدف قطع زنجیره بیماری آنفلوآنزا بویژه در بین کودکان و خردسالان، مهدهای کودک، پیش‌دبستانی و مدارس مقطع ابتدایی استان در دو نوبت صبح و بعدازظهر، روز چهارشنبه ۱۹ آذر تعطیل و فعالیت آنها به‌صورت غیرحضوری است.



حیدری افزود: فعالیت آموزشی سایر مقاطع تحصیلی مدارس و دانشگاه‌ها، فردا (چهارشنبه) به روال عادی برقرار خواهد بود.

وی گفت: مادران شاغل دارای فرزند در مقطع پیش دبستانی و مهد کودک، می‌توانند در این روز به صورت دورکاری فعالیت کنند. همچنین مادران شاغل دارای فرزند ابتدایی می‌توانند با موافقت مدیر خود بصورت دورکاری فعالیت داشته باشند.

حیدری اظهار کرد: از تمامی شهروندان استان درخواست می‌شود همچنان نسبت به رعایت توصیه‌های بهداشتی توجه ویژه داشته باشند و استفاده از ماسک و شست‌وشوی مرتب دست‌ها را برای کنترل هرچه بهتر بیماری آنفلوآنزا رعایت کنند.



امروز (سه‌شنبه ۱۸ آذر) نیز مدارس ابتدایی استان کرمانشاه تعطیل بود.

