مدارس ابتدایی کرمانشاه ۱۹ آذر غیرحضوری است
بنا بر اعلام مدیریت بحران استانداری کرمانشاه مدارس ابتدایی این استان روز چهارشنبه ۱۹ آذر به شکل غیرحضوری تشکیل خواهد شد.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، علیرضا حیدری مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه، گفت: با هدف قطع زنجیره بیماری آنفلوآنزا بویژه در بین کودکان و خردسالان، مهدهای کودک، پیشدبستانی و مدارس مقطع ابتدایی استان در دو نوبت صبح و بعدازظهر، روز چهارشنبه ۱۹ آذر تعطیل و فعالیت آنها بهصورت غیرحضوری است.
حیدری افزود: فعالیت آموزشی سایر مقاطع تحصیلی مدارس و دانشگاهها، فردا (چهارشنبه) به روال عادی برقرار خواهد بود.
وی گفت: مادران شاغل دارای فرزند در مقطع پیش دبستانی و مهد کودک، میتوانند در این روز به صورت دورکاری فعالیت کنند. همچنین مادران شاغل دارای فرزند ابتدایی میتوانند با موافقت مدیر خود بصورت دورکاری فعالیت داشته باشند.
حیدری اظهار کرد: از تمامی شهروندان استان درخواست میشود همچنان نسبت به رعایت توصیههای بهداشتی توجه ویژه داشته باشند و استفاده از ماسک و شستوشوی مرتب دستها را برای کنترل هرچه بهتر بیماری آنفلوآنزا رعایت کنند.
امروز (سهشنبه ۱۸ آذر) نیز مدارس ابتدایی استان کرمانشاه تعطیل بود.