مدیرکل آموزش و پرورش استان خبر داد:
فعالیت غیرحضوری مدارس استان کرمان در روز چهارشنبه 19 آذر ماه
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: مدارس این استان فردا چهارشنبه 19 آذر ماه به منظور مدیریت و قطع زنجیره ابتلا به آنفلوانزا، در تمامی مقاطع تحصیلی تعطیل است و آموزشها به صورت غیرحضوری و در بستر سامانه شاد انجام میشود.
به گزارش ایلنا، محمدرضا فرحبخش افزود: بر این اساس آموزش دانشآموزان فردا به صورت غیرحضوری انجام میشود. در این راستا مسئولان و معلمان مدارس موظف هستند طبق برنامههای از پیش تعیینشده، آموزشهای جایگزین را ارائه کنند.