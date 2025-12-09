خانه



کرمان ۱۸ / ۰۹ / ۱۴۰۴ - ۲۰:۱۴:۱۹

مدیرکل آموزش و پرورش استان خبر داد:

فعالیت غیرحضوری مدارس استان کرمان در روز چهارشنبه 19 آذر ماه

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: مدارس این استان فردا چهارشنبه 19 آذر ماه به منظور مدیریت و قطع زنجیره ابتلا به آنفلوانزا، در تمامی مقاطع تحصیلی تعطیل است و آموزش‌ها به صورت غیرحضوری و در بستر سامانه شاد انجام می‌شود.