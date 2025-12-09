خبرگزاری کار ایران
مدیرکل آموزش و پرورش استان خبر داد:

فعالیت غیرحضوری مدارس استان کرمان در روز چهارشنبه 19 آذر ماه

کد خبر : 1725340
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: مدارس این استان فردا چهارشنبه 19 آذر ماه به منظور مدیریت و قطع زنجیره ابتلا به آنفلوانزا، در تمامی مقاطع تحصیلی تعطیل است و آموزش‌ها به صورت غیرحضوری و در بستر سامانه شاد انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا، محمدرضا فرحبخش افزود: بر این اساس آموزش دانش‌آموزان فردا به صورت غیرحضوری انجام می‌شود. در این راستا مسئولان و معلمان مدارس موظف هستند طبق برنامه‌های از پیش تعیین‌شده، آموزش‌های جایگزین را ارائه کنند.

انتهای پیام/
