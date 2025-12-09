فعالیت غیرحضوری تعدادی از مدارس استان سمنان روز چهارشنبه 19 آذر ماه

به گزارش ایلنا، بر اساس این اطلاعیه، تصمیم یاد شده با استناد به ماده 107 آیین‌نامه اجرایی مدارس و بر مبنای اختیار تفویض‌شده به مدیران برای تعطیلی حضوری کلاس‌ها در شرایط خاص و با تأیید شورای مدارس و اطلاع ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق اتخاذ شد.

در اطلاعیه اداره اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی آموزش و پرورش استان سمنان عنوان شده است که در شهرستان سمنان، هنرستان‌های دخترانه فضیلت، چمران، شریعتی و فامیلی، دوره متوسطه اول دبیرستان بایگان، دبستان شهید سردار سلیمانی، نبوت و ابن‌سینا مشمول این تصمیم هستند.

در شهرستان شاهرود، دبیرستان‌های نمونه دولتی الزهرا، دوره دوم فرزانگان، دوره دوم شهید بهشتی، زکریای رازی، امیرکبیر، دارالفنون و بشارت و همچنین دبستان‌های فرهنگ، فجر، شهید فهمیده، امام زمان، رویان، سمیه، شهید باکری، مولوی و میثاق کلاس‌ها را غیرحضوری برگزار می‌کنند.

در شهرستان میامی، مدرسه بلال جهان‌آباد و پایه‌های چهارم و پنجم دبستان ابن‌یمین فرومد کلاس‌های را به صورت مجازی برگزار می‌کنند. در شهرستان مهدی‌شهر، دوره دوم دبیرستان دخترانه شهدا، هنرستان پسرانه شهید کیپور، آموزشگاه نجم‌الدین و پایه ششم آموزشگاه ابتدایی یادگار امام غیرحضوری است.

بر اساس مفاد این اطلاعیه، در شهرستان آرادان پایه‌های دوم و سوم دبستان ساره، پایه‌های اول و پنجم و ششم دبستان جوادالائمه، پایه هفتم دبیرستان تقوی، پایه دوازدهم انسانی دبیرستان شرف و پایه‌های اول و دوم و پنجم دبستان سمیه کلاس‌های درس را به صورت مجازی برگزار خواهند کرد.

در شهرستان سرخه، مدرسه حضرت سمیه غیرحضوری است. در شهرستان دامغان، مدرسه ابتدایی حضرت رقیه و نیازهای ویژه مادر و هنرستان دخترانه کوثر مشمول این تصمیم شدند. در منطقه امیرآباد، مدرسه کودکان استثنایی کوه‌زر و استثنایی ضمیمه دبستان امام محمد تقی غیرحضوری اعلام شد.

بر اساس اطلاعیه اداره اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی آموزش و پرورش استان سمنان، در منطقه بسطام، دبیرستان شهدا، دبستان 72 تن، دبستان شهیدان نظریه، دبیرستان اولی‌الامر، دبستان عماریاسر، دبیرستان خیرخادمی، دبستان حضرت معصومه و دبستان 22 بهمن به صورت غیرحضوری فعالیت می‌کنند.

در اطلاعیه اداره اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی آموزش و پرورش استان سمنان گفته شده است که کلاس‌های مدارس ذکرشده مطابق برنامه هفتگی در بستر شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد) برگزار می‌شود و از دانش‌آموزان درخواست شده در زمان مقرر در کلاس‌های مجازی حضور فعال داشته باشند.

