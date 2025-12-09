دستگیری یک روزگیر 3 ساعت پس از ارتکاب جرم در مشهد

به گزارش ایلنا، سرهنگ سلیمان مؤذن افزود: با سرعت عمل مأموران کلانتری «میرزا کوچک خان» مشهد، یک زورگیر حرفه‌ای در کمتر از 3 ساعت پس از ارتکاب جرم شناسایی و دستگیر شد.

وی ادامه داد: متهم که در آخرین سرقت با تهدید چاقو گوشی یک عدد تلفن همراه زورگیری کرده بود، در تحقیقات اولیه تاکنون به 5 فقره زورگیری تلفن همراه از شهروندان اعتراف کرده است.

