کشف 1500 لیتر گازوئیل قاچاق در بجستان

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان گناباد و بجستان به کشف محموله قاچاق در بجستان اشاره کرده و در این خصوص گفت: 1500 لیتر گازوئیل قاچاق در شهرستان بجستان کشف شد و به چرخه مصرف بازگشت.

به گزارش ایلنا، حسن بزرگمهر افزود: ماموران انتظامی بجستان یک دستگاه اتوبوس حامل سوخت قاچاق در ایست و بازرسی شناسایی کردند. در بازرسی این اتوبوس 1500 لیتر گازوئیل قاچاق در باک اضافه آن کشف شد.

وی ادامه داد: در این ارتباط پرونده تخلف در شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی گناباد و بجستان تشکیل و در دست پیگیری است. متهم این پرونده به 6 میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد.

