خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در هرمزگان رخ داد؛

۳ نفر در حادثه رانندگی جان باختند

۳ نفر در حادثه رانندگی جان باختند
کد خبر : 1725286
لینک کوتاه کپی شد.

رییس پلیس راه هرمزگان گفت: برخورد یک دستگاه اتوبوس با خودروی سواری پژو در محور بندرخمیر به کهورستان بامداد امروز سه‌شنبه منجر به جان‌باختن سه سرنشین خودروی سواری شد.

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی پلیس هرمزگان، سرهنگ محمد حق‌پرست روز سه‌شنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: این حادثه در پنج کیلومتری ایست و بازرسی منبع آب رخ داد و بر اثر آن سه نفر از سرنشینان خودروی سواری جان خود را از دست دادند.

وی با اشاره به اینکه این سانحه حدود ساعت یک و ۳۰ دقیقه بامداد امروز به وقوع پیوست، بیان کرد: بررسی اولیه نشان می‌دهد حرکت خلاف جهت خودروی سواری پژو علت وقوع این حادثه بوده است.

رییس پلیس راه هرمزگان بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان تاکید و اظهار کرد: توجه به مقررات و پرهیز از تخلفات می‌تواند از بروز بسیاری از حوادث جاده‌ای جلوگیری کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری