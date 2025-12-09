در هرمزگان رخ داد؛
۳ نفر در حادثه رانندگی جان باختند
رییس پلیس راه هرمزگان گفت: برخورد یک دستگاه اتوبوس با خودروی سواری پژو در محور بندرخمیر به کهورستان بامداد امروز سهشنبه منجر به جانباختن سه سرنشین خودروی سواری شد.
به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی پلیس هرمزگان، سرهنگ محمد حقپرست روز سهشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: این حادثه در پنج کیلومتری ایست و بازرسی منبع آب رخ داد و بر اثر آن سه نفر از سرنشینان خودروی سواری جان خود را از دست دادند.
وی با اشاره به اینکه این سانحه حدود ساعت یک و ۳۰ دقیقه بامداد امروز به وقوع پیوست، بیان کرد: بررسی اولیه نشان میدهد حرکت خلاف جهت خودروی سواری پژو علت وقوع این حادثه بوده است.
رییس پلیس راه هرمزگان بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان تاکید و اظهار کرد: توجه به مقررات و پرهیز از تخلفات میتواند از بروز بسیاری از حوادث جادهای جلوگیری کند.