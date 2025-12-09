۳ نفر در حادثه رانندگی جان باختند

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی پلیس هرمزگان، سرهنگ محمد حق‌پرست روز سه‌شنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: این حادثه در پنج کیلومتری ایست و بازرسی منبع آب رخ داد و بر اثر آن سه نفر از سرنشینان خودروی سواری جان خود را از دست دادند.

وی با اشاره به اینکه این سانحه حدود ساعت یک و ۳۰ دقیقه بامداد امروز به وقوع پیوست، بیان کرد: بررسی اولیه نشان می‌دهد حرکت خلاف جهت خودروی سواری پژو علت وقوع این حادثه بوده است.

رییس پلیس راه هرمزگان بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان تاکید و اظهار کرد: توجه به مقررات و پرهیز از تخلفات می‌تواند از بروز بسیاری از حوادث جاده‌ای جلوگیری کند.

