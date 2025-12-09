خبرگزاری کار ایران
دستگیری مدیرعامل اسبق کارخانه سیمان دورود به اتهام اختلاس

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دورود، از دستگیری مدیرعامل اسبق کارخانه سیمان دورود به اتهام اختلاس خبر داد.

به گزارش ایلنا، مسلم الماسی امروز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: در پی رصدهای اطلاعاتی و اقدامات قضائی، مدیرعامل اسبق کارخانه سیمان دورود که به اتهام اختلاس تحت تعقیب قرار داشت، طی عملیاتی هماهنگ شناسایی و دستگیر شد. همچنین همدستان وی در شهرهای مختلف کشور مورد تعقیب قرار گرفته و در عملیات‌های جداگانه بازداشت شدند. 

وی با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضائی در برخورد با جرایم اقتصادی، افزود: پرونده این افراد در حال رسیدگی است و تحقیقات تکمیلی برای کشف ابعاد دیگر این پرونده ادامه دارد. دستگاه قضائی با قاطعیت و بدون هیچ‌گونه اغماض با مفاسد اقتصادی برخورد خواهد کرد. 

دادستان عمومی و انقلاب دورود، تصریح کرد: صیانت از بیت‌المال و حفظ حقوق عمومی از اولویت‌های اصلی دادستانی است و مردم اطمینان داشته باشند که در این مسیر هیچ‌گونه مماشاتی با متخلفان صورت نخواهد گرفت. 

الماسی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا فساد، مراتب را از طریق مراجع قانونی اطلاع دهند تا با همکاری مردم، زمینه ارتقای سلامت اداری، اجتماعی و اقتصادی فراهم گردد و اخبار و اطلاعات موثق را از روابط عمومی و رسانه دادگستری کل لرستان پیگیری نمایند و از هر گونه دامن زدن به شایعات توسط رسانه‌های بدون مجوز و معاند پرهیز کنند.

