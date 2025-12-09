خبرگزاری کار ایران
به دلیل شیوع بیماری آنفولانزا؛

مدارس و دانشگاه های آذربایجان غربی تعطیل شد

به دلیل شیوع بیماری آنفولانزا دانشگاه ها ومدارس آذربایجان غربی در تمامی مقاطع تحصیلی فردا چهارشنبه ۱۹ آذرماه تعطیل شد.

به گزارش ایلنا، براساس تصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری آذربایجان غربی به دلیل شیوع بیماری آنفولانزا دانشگاه ها، مراکز آموزشی و تمامی مقاطع تحصیلی مدارس استان شامل پیش‌دبستانی، مدارس دولتی و غیردولتی (ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم) روز چهارشنبه ۱۹ آذر با هدف پیشگیری از شیوع ویروس آنفولانزا و قطع زنجیره انتقال تعطیل و آموزش به صورت مجازی خواهد بود.

 

