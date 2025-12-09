به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سعید حبیبا عصر امروز در نشست هم‌اندیشی بررسی ظرفیت‌های استان قزوین در حوزه ارتباط دانشگاه با صنعت که بعد از ظهر امروز در سالن جلسات دانشگاه امام خمینی(ره) برگزار شد، اظهار کرد: استان قزوین از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین قطب‌های صنعتی کشور است. پیش از انقلاب، مجموعه بزرگی از صنایع در این استان شکل گرفت و توسعه صنعتی پس از آن نیز با سرعت بیشتری ادامه یافت.

وی بیان کرد: همواره این نقد مطرح بوده که نیرویی که دانشگاه تربیت می‌کند با نیازهای صنعت تطابق ندارد. در جلسات متعدد با فعالان صنعتی دریافتیم که بخشی از این مطالبات درست است و نیاز به ایجاد تغییراتی وجود دارد. به همین دلیل طرح «بورسیه صنعت و مشاغل» را پایه‌گذاری کردیم تا پیوند صنعت و دانشگاه نه در حرف، بلکه در عمل شکل بگیرد. اگر این ارتباط تحکیم نشود، بیشترین خسارت متوجه خود صنعت خواهد بود؛ صنعتی که برای بقا و رقابت جهانی نیازمند مدیران خلاق، نوآور و آینده‌نگر است.

معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان با تأکید بر این‌که دانشجو بدون لمس فضای واقعی کار نمی‌تواند نیروی مؤثر صنعت باشد، گفت: دانشجویی که فقط آموزش تئوری دیده و ارتباطی با محیط واقعی تولید نداشته، پس از فارغ‌التحصیلی قادر به تشخیص نیازهای صنعت نیست. صنعت به نیروهایی نیاز دارد که تجربه عملی داشته باشند و با فرآیندها و سازوکارهای واقعی آشنا باشند.

این مسوول، درباره سازوکار طرح بورسیه صنعت نیز توضیح داد: قرار است صنعت بخشی از روند آموزش دانشگاه را تعیین کند. برای مثال اگر کارخانه‌ای در حوزه رنگ یا کاشی‌سازی در قزوین اعلام کند که دانشجویان شیمی باید 10 واحد تخصصی مرتبط با فرآیندهای عملی این صنعت بگذرانند، دانشگاه آمادگی دارد این آموزش‌ها را ارائه کند؛ چه توسط استادان موجود و چه توسط متخصصانی که صنعت معرفی می‌کند. این تحول بزرگی در آموزش عالی است و می‌تواند آینده نیروی انسانی کشور را دگرگون کند.

وی تأکید کرد: ادامه مسیر توسعه صنعتی کشور بدون اصلاح رابطه دانشگاه و صنعت ممکن نیست و طرح‌های جدید وزارت علوم گامی عملی برای رفع این فاصله است.پل ارتباطی جدید دانشگاه و صنعت با «بورسیه صنعت و مشاغل»حبیبا عنوان کرد: اگر می‌خواهیم دانشجویانی ماهر تربیت کنیم که بتوانند مشکلات صنعت را حل کنند، باید آموزش را به سمت نیازهای واقعی صنعت سوق دهیم. به همین دلیل، در ستاد وزارت علوم 30 واحد درسی برای ایجاد انعطاف‌پذیری آموزشی در راستای نیازهای صنعت طراحی شده است.

معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: این واحدها به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده‌اند که علاوه بر آموزش آکادمیک، دانشجو با فرآیندها و سازوکارهای صنعت آشنا شود. برای مثال، در رشته‌هایی مانند شیمی، اگر صنعت به آموزش خاصی نیاز داشته باشد، می‌تواند متخصصان خود را برای تدریس معرفی کند تا دانشجویان مستقیماً از تجربه عملی آنان بهره‌مند شوند.

این مسوول ادامه داد: حتی امکان معرفی دانشجویان مورد نیاز صنعت را از طریق کنکور فراهم کرده‌ایم؛ به این صورت که سه برابر ظرفیت مورد نیاز معرفی می‌شوند و پس از مصاحبه، بهترین افراد انتخاب خواهند شد. این دانشجویان حداقل یک روز در هفته در محیط صنعت حضور خواهند داشت تا از همان ابتدای تحصیل با واقعیت‌های شغلی آشنا شوند.

حبیبا با تأکید بر اهمیت شناخت نسل جدید دانشجویان گفت: نسل آلفا و نسل زد بسیار متفاوت و باهوش هستند و باید خود را با این نسل و توانایی‌های آنان تطبیق دهیم. این نسل با فضای مجازی و اطلاعات گسترده آشناست و بهره‌گیری درست از ظرفیت‌های آن‌ها می‌تواند تحولی بزرگ در صنعت ایجاد کند.

معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان ادامه داد: این پل ارتباطی میان دانشگاه و صنعت نه تنها به نفع صنایع و کشور است، بلکه زمینه‌ساز پرورش مدیران آینده‌نگر، خلاق و کارآمد خواهد بود.30 واحد درسی در اختیار صنایع قرار می‌گیردوی خاطرنشان کرد: صنایع کشور می‌توانند با اعطای بورس تحصیلی، برای تربیت نیروی انسانی کارآمد مورد نیاز خود تا 30 واحد درسی را برنامه‌ریزی کرده و در روند تحصیل دانشجویان منتخب بگنجانند.

این مسوول تصریح کرد: این بورس صنعت و مشاغل می‌تواند چشم‌انداز روشنی برای آینده شغلی دانشجویان ایجاد کند. هدف ما این است که دانشجو از همان آغاز تحصیل با انگیزه در صنعت حضور یابد و محیط کار را خانه اول خود بداند.

معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به روند توسعه طرح افزود: سال اول تنها یک شرکت در این بورس مشارکت داشت، اما اکنون در سال سوم تعداد شرکت‌ها به 67 رسیده و ظرفیت دانشجویان بورسی نیز از 138 نفر به 800 نفر افزایش یافته است. این رشد بیانگر اعتماد روزافزون صنایع به این طرح است.

حبیبا ادامه داد: ضروری است دانشجویان علاوه بر آموزش دانشگاهی، فرصت تجربه عملی در محیط واقعی صنعت را داشته باشند. این تجربه مهارت‌های آنان را تقویت کرده و مسیر شغلی آینده را برایشان روشن‌تر می‌کند.وی همچنین به دغدغه‌های دانشجویان و صنایع اشاره کرد و گفت: موضوعاتی مانند سربازی، بیمه و مالیات دانشجویان بورسی مطرح است که با همکاری معاونت‌ها و دستگاه‌های مربوط در حال بررسی و حل است. امیدواریم با مشارکت جدی صنایع و دانشگاه‌ها، این طرح به نقطه‌ای برسد که هم دانشجویان و هم صنعت بیشترین بهره را از آن ببرند.

معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان تأکید کرد: این فرصت کم‌نظیر می‌تواند نقطه عطفی در تربیت نیروی ماهر، خلاق و آینده‌نگر در کشور باشد و وظیفه ملی ماست که از آن حمایت کنیم.

