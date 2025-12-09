خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انتقاد معاون استاندار قزوین از غیبت مدیران کل در کارگروه سلامت؛

مدیرانی بی‌تفاوت نسبت به سلامت مردم شایستگی مدیریت ندارند

مدیرانی بی‌تفاوت نسبت به سلامت مردم شایستگی مدیریت ندارند
کد خبر : 1725261
لینک کوتاه کپی شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین از عدم حضور برخی مدیران کل دستگاه‌های اجرایی در جلسات کارگروه سلامت انتقاد کرد و گفت: غیبت مدیران کل باعث می‌شود تصمیم‌های اثرگذار به درستی اجرایی نشوند. براساس قانون عالی‌ترین مقام هر دستگاه باید در جلسات حاضر باشد و اسامی مدیران غیبت‌کننده برای ارزیابی عملکرد به استاندار اعلام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، شهرام احمدپور عصر امروز در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان، با اشاره به اهمیت سلامت عمومی جامعه گفت: امنیت غذایی یکی از دغدغه‌های اصلی استان است و تأمین آرد کامل و غنی‌شده برای نانوایی‌ها باید در اولویت قرار گیرد.

وی افزود: اکثر نانوایی‌های استان فاقد فرآیند بارگذاری ویتامین‌ها و مواد مغذی لازم در آرد هستند. در این راستا مقرر شده است کارگروهی تخصصی برای تأمین آرد کامل و غنی‌شده با حداقل قیمت در قالب نان یارانه‌ای تشکیل شود تا زیرساخت‌های لازم فراهم گردد.

احمدپور در ادامه به موضوع حیوانات ولگرد و خانگی پرداخت و تصریح کرد: در ماه‌های اخیر آمار گازگرفتگی سگ‌ها و گربه‌ها افزایش یافته است؛ لذا باید اطلاع‌رسانی عمومی و نظارت دقیق شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در این زمینه صورت گیرد. صاحبان حیوانات خانگی نیز مسئولیت جدی در مراقبت از حیوانات خود دارند.

معاون استاندار با هشدار نسبت به خطر بیماری‌های واگیر بین انسان و دام گفت: بی‌توجهی به استانداردهای بهداشتی در عرضه شیر، لبنیات و گوشت می‌تواند زمینه‌ساز انتقال بیماری‌های خطرناک به انسان شود. دستگاه‌های ذی‌ربط موظف‌اند نظارت میدانی، استفاده از تجهیزات بهداشتی و آموزش لازم در واحدهای ذبح و تولید مواد لبنی را جدی بگیرند.

وی ضعف نظارت‌های بهداشتی در مناطق روستایی را نیز یادآور شد و افزود: در روستاها معمولاً لبنیات به‌صورت خانگی تولید و دام‌ها در مراسم‌ها ذبح می‌شوند که این امر خطر انتقال بیماری‌ها را افزایش می‌دهد. ضروری است دهیاران با اطلاع‌رسانی و آموزش، مردم را به رعایت اصول بهداشتی و جوشاندن شیر ترغیب کنند.

احمدپور در بخش پایانی سخنان خود از عدم حضور برخی مدیران کل دستگاه‌های اجرایی در جلسات کارگروه سلامت انتقاد کرد و گفت: غیبت مدیران کل باعث می‌شود تصمیم‌های اثرگذار به درستی اجرایی نشوند. براساس قانون، عالی‌ترین مقام هر دستگاه باید در جلسات حاضر باشد و اسامی مدیران غیبت‌کننده برای ارزیابی عملکرد به استاندار اعلام خواهد شد.

وی با تأکید بر لزوم پاسخگویی مدیران افزود: مدیرانی که نسبت به سلامت مردم بی‌تفاوت هستند، شایستگی حضور در جایگاه مدیریتی را ندارند. در صورت تکرار اهمال‌کاری و عدم حضور در جلسات، در ترکیب مدیریتی آن‌ها تجدید نظر خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری