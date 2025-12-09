به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، شهرام احمدپور عصر امروز در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان، با اشاره به اهمیت سلامت عمومی جامعه گفت: امنیت غذایی یکی از دغدغه‌های اصلی استان است و تأمین آرد کامل و غنی‌شده برای نانوایی‌ها باید در اولویت قرار گیرد.

وی افزود: اکثر نانوایی‌های استان فاقد فرآیند بارگذاری ویتامین‌ها و مواد مغذی لازم در آرد هستند. در این راستا مقرر شده است کارگروهی تخصصی برای تأمین آرد کامل و غنی‌شده با حداقل قیمت در قالب نان یارانه‌ای تشکیل شود تا زیرساخت‌های لازم فراهم گردد.

احمدپور در ادامه به موضوع حیوانات ولگرد و خانگی پرداخت و تصریح کرد: در ماه‌های اخیر آمار گازگرفتگی سگ‌ها و گربه‌ها افزایش یافته است؛ لذا باید اطلاع‌رسانی عمومی و نظارت دقیق شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در این زمینه صورت گیرد. صاحبان حیوانات خانگی نیز مسئولیت جدی در مراقبت از حیوانات خود دارند.

معاون استاندار با هشدار نسبت به خطر بیماری‌های واگیر بین انسان و دام گفت: بی‌توجهی به استانداردهای بهداشتی در عرضه شیر، لبنیات و گوشت می‌تواند زمینه‌ساز انتقال بیماری‌های خطرناک به انسان شود. دستگاه‌های ذی‌ربط موظف‌اند نظارت میدانی، استفاده از تجهیزات بهداشتی و آموزش لازم در واحدهای ذبح و تولید مواد لبنی را جدی بگیرند.

وی ضعف نظارت‌های بهداشتی در مناطق روستایی را نیز یادآور شد و افزود: در روستاها معمولاً لبنیات به‌صورت خانگی تولید و دام‌ها در مراسم‌ها ذبح می‌شوند که این امر خطر انتقال بیماری‌ها را افزایش می‌دهد. ضروری است دهیاران با اطلاع‌رسانی و آموزش، مردم را به رعایت اصول بهداشتی و جوشاندن شیر ترغیب کنند.

احمدپور در بخش پایانی سخنان خود از عدم حضور برخی مدیران کل دستگاه‌های اجرایی در جلسات کارگروه سلامت انتقاد کرد و گفت: غیبت مدیران کل باعث می‌شود تصمیم‌های اثرگذار به درستی اجرایی نشوند. براساس قانون، عالی‌ترین مقام هر دستگاه باید در جلسات حاضر باشد و اسامی مدیران غیبت‌کننده برای ارزیابی عملکرد به استاندار اعلام خواهد شد.

وی با تأکید بر لزوم پاسخگویی مدیران افزود: مدیرانی که نسبت به سلامت مردم بی‌تفاوت هستند، شایستگی حضور در جایگاه مدیریتی را ندارند. در صورت تکرار اهمال‌کاری و عدم حضور در جلسات، در ترکیب مدیریتی آن‌ها تجدید نظر خواهد شد.

انتهای پیام/