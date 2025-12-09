خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک مقام مسئول خبر داد;

حادثه رانندگی برای پنج معلم کوهدشتی و فوت یک نفر از معلمان

حادثه رانندگی برای پنج معلم کوهدشتی و فوت یک نفر از معلمان
کد خبر : 1725256
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار کوهدشت با اشاره به حادثه رانندگی برای پنج معلم کوهدشتی، گفت: در این حادثه چهار نفر مصدوم و یک نفر هم جان باخت.

به گزارش ایلنا، مراد ناصری روز سه شنبه هجدهم آذر ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: خودروی سواری ۴۰۵ حامل ۵ معلم این شهرستان در محور کارخانه گچ به کوهنانی واژگون شد. 

وی افزود: در این حادثه که در محور کارخانه گچ کوهدشت رخ داد، متأسفانه یکی از معلمان جان خود را از دست داده و ۴ تن دیگر مصدوم شدند که از این میان یک نفر به جهت شدت جراحات به خرم‌آباد اعزام شده است. همچنین حال عمومی سه نفر از مصدومان رضایت‌بخش گزارش نشده است و روند درمان در حال انجام است. 

فرماندار کوهدشت بلافاصله پس از اطلاع از وقوع حادثه، به‌صورت میدانی در بیمارستان حاضر شدند و ضمن بررسی روند درمان مصدومان، از خانواده‌های داغدار و فرهنگیان ابراز همدردی کرد. 

ناصری در حاشیه این دیدار ضمن آرزوی رحمت و مغفرت برای درگذشته این سانحه و سلامتی برای مصدومان، بر تسریع در خدمات درمانی و پیگیری لازم از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط تأکید کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری