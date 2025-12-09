یک مقام مسئول خبر داد;
حادثه رانندگی برای پنج معلم کوهدشتی و فوت یک نفر از معلمان
فرماندار کوهدشت با اشاره به حادثه رانندگی برای پنج معلم کوهدشتی، گفت: در این حادثه چهار نفر مصدوم و یک نفر هم جان باخت.
به گزارش ایلنا، مراد ناصری روز سه شنبه هجدهم آذر ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: خودروی سواری ۴۰۵ حامل ۵ معلم این شهرستان در محور کارخانه گچ به کوهنانی واژگون شد.
وی افزود: در این حادثه که در محور کارخانه گچ کوهدشت رخ داد، متأسفانه یکی از معلمان جان خود را از دست داده و ۴ تن دیگر مصدوم شدند که از این میان یک نفر به جهت شدت جراحات به خرمآباد اعزام شده است. همچنین حال عمومی سه نفر از مصدومان رضایتبخش گزارش نشده است و روند درمان در حال انجام است.
فرماندار کوهدشت بلافاصله پس از اطلاع از وقوع حادثه، بهصورت میدانی در بیمارستان حاضر شدند و ضمن بررسی روند درمان مصدومان، از خانوادههای داغدار و فرهنگیان ابراز همدردی کرد.
ناصری در حاشیه این دیدار ضمن آرزوی رحمت و مغفرت برای درگذشته این سانحه و سلامتی برای مصدومان، بر تسریع در خدمات درمانی و پیگیری لازم از طریق دستگاههای ذیربط تأکید کرد.