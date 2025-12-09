خبرگزاری کار ایران
مدارس مازندران فردا چهارشنبه ۱۹ آذرماه غیرحضوری برگزار می‌شود

در راستای سیاست‌های پیشگیرانه برای مقابله با شیوع ویروس آنفولانزا و قطع کامل زنجیره انتقال، تمامی مدارس استان مازندران در مقاطع مختلف تحصیلی روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه به صورت غیرحضوری فعالیت خواهند داشت.

به گزارش ایلنا، باتوجه به مصوبه کمیته اضطرار ستاد مدیریت بحران استان در راستای درخواست ستاد پیشگیری از شیوع ویروس آنفلوانزا، فردا چهارشنبه ۱۹ آذرماه، کلاس‌های آموزشی در کلیه مقاطع تحصیلی به شکل غیرحضوری برگزار خواهد شد.  

این تصمیم با هدف حفظ سلامت دانش‌آموزان و قطع کامل زنجیره انتقال ویروس آنفولانزا اتخاذ شده و از خانواده‌ها خواسته شده است ضمن رعایت توصیه‌های بهداشتی، اطلاعیه‌های بعدی را از طریق مراجع رسمی دنبال کنند.

