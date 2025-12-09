به گزارش ایلنا، باتوجه به مصوبه کمیته اضطرار ستاد مدیریت بحران استان در راستای درخواست ستاد پیشگیری از شیوع ویروس آنفلوانزا، فردا چهارشنبه ۱۹ آذرماه، کلاس‌های آموزشی در کلیه مقاطع تحصیلی به شکل غیرحضوری برگزار خواهد شد.

این تصمیم با هدف حفظ سلامت دانش‌آموزان و قطع کامل زنجیره انتقال ویروس آنفولانزا اتخاذ شده و از خانواده‌ها خواسته شده است ضمن رعایت توصیه‌های بهداشتی، اطلاعیه‌های بعدی را از طریق مراجع رسمی دنبال کنند.

