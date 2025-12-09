آلودگی هوا مدارس خراسان رضوی را به تعطیلی کشاند
براساس مصوبه جلسه مشترک ستاد مدیریت بحران و کارگروه مدیریت شرایط اضطرار آلودگی هوای خراسان رضوی همه مقاطع آموزشی این استان فردا چهارشنبه به دلیل تداوم آلودگی هوا و کنترل انتقال بیماریهای تنفسی تعطیل و آموزش مجازی شد.
به گزارش ایلنا از استانداری خراسان رضوی، بنا به درخواست دانشگاههای علوم پزشکی استان بهمنظور کنترل انتقال بیماری های تنفسی و همچنین براساس پیشبینی و صدور هشدار نارنجی ادارهکل هواشناسی استان مبنی بر افزایش و ماندگاری آلایندههای جوی و پدیده وارونگی هوا در برخی مناطق استان بویژه شهرهای صنعتی همه مقاطع آموزشی شامل پیش دبستانی، ابتدایی و متوسطه روز چهارشنبه نوزدهم آذرماه، در ۲ نوبت صبح و عصر تعطیل خواهدبود.
بر این اساس آموزش در تمامی مقاطع تحصیلی اعلام شده بهصورت غیرحضوری و از طریق فضای مجازی خواهد بود.
همچنین تمامی فعالیتهای ورزشی و بدنی در فضای باز در سطح شهر مشهد طی روز چهارشنبه ممنوع است و همه مادران دارای فرزند زیر ۶ سال ادارات به صورت دورکار فعالیت خواهند کرد.
فعالیتهای عمرانی در سطح شهر مشهد و فعالیت کارگاههای تولید شن و ماسه در حومه شهر مشهد تعطیل خواهدبود.
مصوبات این کارگروه به منزله ابلاغ رسمی بوده و برای کلیه دستگاهها، نهادها و سازمانهای مشمول لازم الاجرا است.