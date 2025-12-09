خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آلودگی هوا مدارس خراسان رضوی را به تعطیلی کشاند

آلودگی هوا مدارس خراسان رضوی را به تعطیلی کشاند
کد خبر : 1725251
لینک کوتاه کپی شد.

براساس مصوبه جلسه مشترک ستاد مدیریت بحران و کارگروه مدیریت شرایط اضطرار آلودگی هوای خراسان رضوی همه مقاطع آموزشی این استان فردا چهارشنبه به دلیل تداوم آلودگی هوا و کنترل انتقال بیماریهای تنفسی تعطیل و آموزش مجازی شد.

به گزارش ایلنا  از استانداری خراسان رضوی، بنا به درخواست دانشگاه‌های علوم پزشکی استان به‌منظور کنترل انتقال بیماری های تنفسی و همچنین براساس پیش‌بینی و صدور هشدار نارنجی اداره‌کل هواشناسی استان مبنی بر افزایش و ماندگاری آلاینده‌های جوی و پدیده وارونگی هوا در برخی مناطق استان بویژه شهرهای صنعتی همه مقاطع آموزشی شامل پیش دبستانی، ابتدایی و متوسطه روز چهارشنبه نوزدهم آذرماه، در ۲ نوبت صبح و عصر تعطیل خواهدبود.

بر این اساس آموزش در تمامی مقاطع تحصیلی اعلام شده به‌صورت غیرحضوری و از طریق فضای مجازی خواهد بود.

همچنین تمامی فعالیت‌های ورزشی و بدنی در فضای باز در سطح شهر مشهد طی روز چهارشنبه ممنوع است و همه مادران دارای فرزند زیر ۶ سال ادارات به صورت دورکار فعالیت خواهند کرد.

فعالیتهای عمرانی در سطح شهر مشهد و فعالیت کارگاه‌های تولید شن و ماسه در حومه شهر مشهد تعطیل خواهدبود.

مصوبات این کارگروه به منزله ابلاغ رسمی بوده و برای کلیه دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های مشمول لازم الاجرا است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری