خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون وزیر آموزش و پرورش:

حل مشکل فضاهای آموزشی و پرورشی در دستور کار است

حل مشکل فضاهای آموزشی و پرورشی در دستور کار است
کد خبر : 1725223
لینک کوتاه کپی شد.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گفت: اصفهان همواره استانی پیشرو، مبتکر و خلاق در عرصه مدرسه‌سازی در کشور بوده است. با دستور رییس‌جمهور، حل مشکل فضاهای آموزشی و پرورشی کشور در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا از اصفهان، حمیدرضا خان‌محمدی روز سه‌شنبه در آیین افتتاح سه مرکز آموزشی در اصفهان افزود: همچنین خیرین مدرسه‌ساز این استان بواسطه وسعت فعالیت‌ها و اقدامات، سرآمد حرکت‌های مردمی در این عرصه در کشور هستند.

وی اظهار داشت: راهبرد خیرین مدرسه‌ساز اصفهان در کشور نیز الگویی ملی است زیرا این امر خطیر به‌عنوان یک باور تمدنساز در بین مردم این خطه، شناسانده شده است.

رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس افزود: در این راستا، مدرسه به‌عنوان عالی‌ترین جلوه نیکوکاری در بین مردم شناخته شده است و محدود به یک شعار نیست زیرا منشأ همه خیرات، برکات و تحولات اساسی در جامعه به‌شمار می‌رود.

وی همچنین با اشاره به اجرای «نهضت توسعه عدالت آموزشی» در کشور گفت: با دستور رییس‌جمهور، حل مشکل فضاهای آموزشی و پرورشی کشور در دستور کار قرار گرفته و نظام مسائل آموزشی با مشارکت استانداران، فرمانداران و رییسان آموزش‌ و پرورش تدوین و ابلاغ شده است.

خان‌محمدی یادآور شد: استان اصفهان در این مسیر، چه در بُعد مردمی‌سازی و چه در حجم پروژه‌های تحویلی و در حال اجرا، جزو استان‌های پیشتاز کشور به شمار می‌آید که جای تقدیر ویژه دارد.

وی با قدردانی از خیرین نیک‌اندیش اصفهانی که در آیین‌های امروز سه مرکز آموزشی اهدایی آنها افتتاح شد، گفت: در جامعه خیرین مدرسه‌ساز بارها دیده‌ایم که انسان‌های بزرگ نه‌تنها از مال بلکه از جان خود نیز برای شادی دل دانش‌آموزان و ریشه‌کن کردن جهل و نادانی می‌گذرند و این روحیه ایثار و ازخودگذشتگی بی‌تردید مورد توجه خاص پروردگار قرار می‌گیرد.

معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: آنچه به فضای آموزشی جان می‌بخشد مدیریت دلسوز، نظم، برنامه‌ریزی و روحیه جهادی همکاران مدرسه است و این مراکز آموزشی خیرساز، بواسطه تلاش‌های مدیر و مجموعه اجرایی به الگویی از نظم، نشاط و کیفیت تبدیل شده است.

وی، بهره‌برداری صحیح از فضاهای آموزشی را مهمترین حلقه در زنجیره توسعه عدالت آموزشی عنوان و بر اهمیت توسعه هنرستان‌ها در کشور تاکید کرد و گفت: جهان امروز بسرعت از آموزش‌های صِرف نظری به سمت آموزش‌های مهارتی و عملی حرکت می‌کند و هیچ فناوری حتی هوش مصنوعی، جایگزین خلاقیت انسانی و هنر دست نخواهد شد.

خان‌محمدی، تربیت هنرمندان و مهارت‌آموزان را یکی از کلیدی‌ترین راهبردها برای تحقق اشتغال پایدار و کاهش بیکاری برشمرد و گفت: هنرستان‌ها در این مسیر نقشی بنیادین ایفا می‌کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری