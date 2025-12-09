معاون وزیر آموزش و پرورش:
حل مشکل فضاهای آموزشی و پرورشی در دستور کار است
معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گفت: اصفهان همواره استانی پیشرو، مبتکر و خلاق در عرصه مدرسهسازی در کشور بوده است. با دستور رییسجمهور، حل مشکل فضاهای آموزشی و پرورشی کشور در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا از اصفهان، حمیدرضا خانمحمدی روز سهشنبه در آیین افتتاح سه مرکز آموزشی در اصفهان افزود: همچنین خیرین مدرسهساز این استان بواسطه وسعت فعالیتها و اقدامات، سرآمد حرکتهای مردمی در این عرصه در کشور هستند.
وی اظهار داشت: راهبرد خیرین مدرسهساز اصفهان در کشور نیز الگویی ملی است زیرا این امر خطیر بهعنوان یک باور تمدنساز در بین مردم این خطه، شناسانده شده است.
رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس افزود: در این راستا، مدرسه بهعنوان عالیترین جلوه نیکوکاری در بین مردم شناخته شده است و محدود به یک شعار نیست زیرا منشأ همه خیرات، برکات و تحولات اساسی در جامعه بهشمار میرود.
وی همچنین با اشاره به اجرای «نهضت توسعه عدالت آموزشی» در کشور گفت: با دستور رییسجمهور، حل مشکل فضاهای آموزشی و پرورشی کشور در دستور کار قرار گرفته و نظام مسائل آموزشی با مشارکت استانداران، فرمانداران و رییسان آموزش و پرورش تدوین و ابلاغ شده است.
خانمحمدی یادآور شد: استان اصفهان در این مسیر، چه در بُعد مردمیسازی و چه در حجم پروژههای تحویلی و در حال اجرا، جزو استانهای پیشتاز کشور به شمار میآید که جای تقدیر ویژه دارد.
وی با قدردانی از خیرین نیکاندیش اصفهانی که در آیینهای امروز سه مرکز آموزشی اهدایی آنها افتتاح شد، گفت: در جامعه خیرین مدرسهساز بارها دیدهایم که انسانهای بزرگ نهتنها از مال بلکه از جان خود نیز برای شادی دل دانشآموزان و ریشهکن کردن جهل و نادانی میگذرند و این روحیه ایثار و ازخودگذشتگی بیتردید مورد توجه خاص پروردگار قرار میگیرد.
معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: آنچه به فضای آموزشی جان میبخشد مدیریت دلسوز، نظم، برنامهریزی و روحیه جهادی همکاران مدرسه است و این مراکز آموزشی خیرساز، بواسطه تلاشهای مدیر و مجموعه اجرایی به الگویی از نظم، نشاط و کیفیت تبدیل شده است.
وی، بهرهبرداری صحیح از فضاهای آموزشی را مهمترین حلقه در زنجیره توسعه عدالت آموزشی عنوان و بر اهمیت توسعه هنرستانها در کشور تاکید کرد و گفت: جهان امروز بسرعت از آموزشهای صِرف نظری به سمت آموزشهای مهارتی و عملی حرکت میکند و هیچ فناوری حتی هوش مصنوعی، جایگزین خلاقیت انسانی و هنر دست نخواهد شد.
خانمحمدی، تربیت هنرمندان و مهارتآموزان را یکی از کلیدیترین راهبردها برای تحقق اشتغال پایدار و کاهش بیکاری برشمرد و گفت: هنرستانها در این مسیر نقشی بنیادین ایفا میکنند.