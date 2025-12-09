معاون فنی ادارهکل هواشناسی استان:
ورود سامانه های بارشی به کهگیلویه و بویراحمد
معاون فنی ادارهکل هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد از ورود سامانه های بارشی از فردا چهارشنبه نوزدهم آذرماه جاری خبرداد.
به گزارش ایلنا از بویراحمد واحد، "فرمان فرامین" در گفت و گو با رسانه ها گفت: براساس تحلیل نقشهها و مدلهای جوی، از امروز (سهشنبه) شرایط برای وقوع بارشهای رگباری در استان فراهم است که شدت آن در مناطق شمالغربی بیشتر خواهد بود.
وی افزود: از روز چهارشنبه با نزدیک شدن موج بارشی، باران در تمامی مناطق استان گسترش مییابد و پنجشنبه اوج فعالیت ناپایداریها خواهد بود؛ جایی که بارشهای نافع و مؤثر، بهویژه در مناطق کوهستانی شدت بیشتری خواهد داشت و جنوبغرب استان کمترین سهم را خواهد داشت.
معاون فنی ادارهکل هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: روز جمعه از شدت ناپایداری کاسته میشود، اما شنبه هفته آینده بیست دوم آذرماه جاری در مناطق شرقی استان بارشها مجدداً تقویت خواهد شد، همچنین بر اساس پیشبینیها، روز یکشنبه پدیده اَبرناکی غالب میشود و موج بارشی دیگری—هرچند ضعیفتر—استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد که احتمال بارش برف در ارتفاعات نیز وجود دارد.
فرامین افزود: «دمای صبحگاهی روند افزایشی دارد، اما بدلیل اَبرناکی، دمای روزانه کاهش مییابد و پیشبینی میشود روز پنجشنبه دما نسبت به امروز پنج تا شش درجه سردتر شود.»
وی، پیامدهای این شرایط را کاهش دید افقی، لغزندگی جادهها، بارشهای نیمهسنگین در برخی مناطق، رعد و برق و احتمال تگرگ عنوان و اظهارداشت: «این بارشها اگرچه با تأخیر آغاز شده، اما میتواند بخشی از کمبود بارش استان را جبران کند.»
بگفته فرامین، کمبود بارش در کهگیلویه و بویراحمد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳۸.۸ میلیمتر است و استان در رتبه سیام کشور از نظر بیبارشی قرار دارد؛ آماری که با ورود این سامانههای بارشی تغییر خواهد کرد.