برگزاری آزمون وکالت مرکز وکلا در اصفهان با حضور ۶ هزار داوطلب

به گزارش ایلنا از اصفهان، نرگس صلواتی از برگزاری آزمون وکالت مرکز وکلا سال ۱۴۰۴ در دو حوزه امتحانی این استان خبر داد و گفت: آزمون وکالت روز جمعه ۲۱ آذرماه به طور همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به محل‌های برگزاری آزمون افزود: داوطلبان اصفهانی در دو دانشگاه اصفهان و دانشگاه پیام‌نور اصفهان رقابت می‌کنند.

صلواتی اضافه کرد: امسال در مجموع ۱۱۴ هزار و ۴۷۹ نفر در سطح کشور در این آزمون شرکت می‌کنند که از این میان، ۶ هزار و ۱۵۵ نفر مربوط به استان اصفهان هستند؛ از این تعداد ۳ هزار و ۴۹۲ نفر زن و ۲ هزار و ۶۶۳ نفر مرد هستند.

رئیس مرکز وکلای استان اصفهان همچنین اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی سازمان سنجش آموزش کشور، نتایج اولیه آزمون حدود ۴۰ روز کاری پس از برگزاری منتشر خواهد شد.

وی تأکید کرد: اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان مرحله کتبی توسط سازمان سنجش صورت می‌گیرد و نتیجه نهایی نیز پس از انجام مراحل استعلام، بررسی‌های تکمیلی و احراز صلاحیت عمومی توسط مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/