خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری آزمون وکالت مرکز وکلا در اصفهان با حضور ۶ هزار داوطلب

برگزاری آزمون وکالت مرکز وکلا در اصفهان با حضور ۶ هزار داوطلب
کد خبر : 1725219
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان گفت: آزمون اخذ پروانه وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه سال ۱۴۰۴، جمعه ۲۱ آذرماه برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا از اصفهان، نرگس صلواتی از برگزاری آزمون وکالت مرکز وکلا سال ۱۴۰۴ در دو حوزه امتحانی این استان خبر داد و گفت: آزمون وکالت روز جمعه ۲۱ آذرماه به طور همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به محل‌های برگزاری آزمون افزود: داوطلبان اصفهانی در دو دانشگاه اصفهان و دانشگاه پیام‌نور اصفهان رقابت می‌کنند.

صلواتی اضافه کرد: امسال در مجموع ۱۱۴ هزار و ۴۷۹ نفر در سطح کشور در این آزمون شرکت می‌کنند که از این میان، ۶ هزار و ۱۵۵ نفر مربوط به استان اصفهان هستند؛ از این تعداد ۳ هزار و ۴۹۲ نفر زن و ۲ هزار و ۶۶۳ نفر مرد هستند.

رئیس مرکز وکلای استان اصفهان همچنین اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی سازمان سنجش آموزش کشور، نتایج اولیه آزمون حدود ۴۰ روز کاری پس از برگزاری منتشر خواهد شد.

وی تأکید کرد: اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان مرحله کتبی توسط سازمان سنجش صورت می‌گیرد و نتیجه نهایی نیز پس از انجام مراحل استعلام، بررسی‌های تکمیلی و احراز صلاحیت عمومی توسط مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری