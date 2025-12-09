برگزاری آزمون وکالت مرکز وکلا در اصفهان با حضور ۶ هزار داوطلب
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان اصفهان گفت: آزمون اخذ پروانه وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه سال ۱۴۰۴، جمعه ۲۱ آذرماه برگزار میشود.
به گزارش ایلنا از اصفهان، نرگس صلواتی از برگزاری آزمون وکالت مرکز وکلا سال ۱۴۰۴ در دو حوزه امتحانی این استان خبر داد و گفت: آزمون وکالت روز جمعه ۲۱ آذرماه به طور همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به محلهای برگزاری آزمون افزود: داوطلبان اصفهانی در دو دانشگاه اصفهان و دانشگاه پیامنور اصفهان رقابت میکنند.
صلواتی اضافه کرد: امسال در مجموع ۱۱۴ هزار و ۴۷۹ نفر در سطح کشور در این آزمون شرکت میکنند که از این میان، ۶ هزار و ۱۵۵ نفر مربوط به استان اصفهان هستند؛ از این تعداد ۳ هزار و ۴۹۲ نفر زن و ۲ هزار و ۶۶۳ نفر مرد هستند.
رئیس مرکز وکلای استان اصفهان همچنین اظهار کرد: بر اساس برنامهریزی سازمان سنجش آموزش کشور، نتایج اولیه آزمون حدود ۴۰ روز کاری پس از برگزاری منتشر خواهد شد.
وی تأکید کرد: اعلام اسامی پذیرفتهشدگان مرحله کتبی توسط سازمان سنجش صورت میگیرد و نتیجه نهایی نیز پس از انجام مراحل استعلام، بررسیهای تکمیلی و احراز صلاحیت عمومی توسط مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه اعلام خواهد شد.