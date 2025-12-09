رقابت هنرمندان اصفهانی در هشتمین «داوری مهر اصالت ملی»
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان گفت: هنرمندان اصفهانی برای دریافت مهر اصالت ملی در هشتمین دوره داوری مهر اصالت ملی صنایعدستی به رقابت میپردازند.
به گزارش ایلنا از اصفهان، نورالله عبداللهی افزود: از مجموع ۳۶۲ اثر ارسالی به دبیرخانه این رویداد، ۱۲۳ اثر به مرحله داوری نهایی راه یافتهاند و این آثار به مدت سه روز تحت ارزیابی دقیق داوران قرار خواهند گرفت.
وی با اشاره به اهمیت این رویداد برای هنرمندان صنایعدستی، گفت: داوری مهر اصالت ملی هر ۲ سال یکبار برگزار میشود و هدف اصلی آن ارتقاء کیفیت و کمیت محصولات صنایعدستی با استفاده از معیارهای بینالمللی است.
عبداللهی افزود: همچنین، این رویداد بستری برای آشنایی هنرمندان با استانداردهای جهانی بازاریابی و فراهم کردن شرایط لازم برای شرکت در داوریهای بینالمللی شورای جهانی صنایعدستی خواهد بود.
وی گفت: این داوری با رعایت معیارهای از پیش تعیینشده نظیر اصالت، کیفیت، خلاقیت و قابلیت عرضه در بازار انجام میشود.
عبداللهی افزود: آثار پس از ارزیابی اولیه توسط کارشناسان استان، برای داوری نهایی به دست داوران خبره خواهند رسید.
وی همچنین خاطرنشان کرد که این رویداد فرصتی برای نمایش نوآوری، خلاقیت و استعدادهای هنرمندان صنایعدستی استان است و بهویژه بهعنوان یک محرک برای رشد این حوزه در سطح ملی و بینالمللی شناخته میشود.