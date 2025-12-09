حمل و نقل عمومی کاشان فردا و پس فردا برای بانوان رایگان است
شهردار کاشان، از خدمت رسانی رایگان ناوگان حمل و نقل عمومی به بانوان کاشانی طی روزهای ۱۹ و ۲۰ آذرماه خبر داد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، ابوالفضل ساروقیان بعدازظهر سهشنبه ضمن تبریک پیشاپیش فرارسیدن سالروز میلاد بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) و روز تکریم مقام زن و مادر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به مناسبت این روز فرخنده، استفاده بانوان کاشانی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری از حمل و نقل عمومی رایگان خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: بر این اساس، طی این دو روز خدمت رسانی اتوبوسهای درون شهری سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در تمام خطوط به مادران و بانوان کاشانی به صورت رایگان انجام میشود.
شهردار کاشان، با تأکید بر ترویج فرهنگ تکریم مادران و بانوان تصریح کرد: تلاش مدیریت شهری بر آن است که با اقدامات مختلف نظیر اجرای تبلیغات محیطی و برنامههای فرهنگی مناسب در مسیر تبیین و ترویج فرهنگ تجلیل از تلاشهای این قشر گامهای مؤثری بردارد.