به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرمانداری ویژه شاهرود، محمدحسن آصفری روز سه‌شنبه با بیان اینکه بر اساس درخواست دانشگاه علوم پزشکی و مصوبه ستاد مدیریت بحران این شهرستان، برخی مدارس فردا چهارشنبه تعطیل است.

وی افزود: به‌دنبال افزایش موارد ابتلا به آنفلوآنزا و آلودگی هوا ( که موجب ایجاد شرایط ناسالم برای گروه‌های آسیب‌پذیر شده است) مدارس برخی نقاط و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی شهرستان فردا نوزدهم آذر ماه تعطیل است.

وی اضافه کرد: تصمیم‌گیری درباره ادامه روند آموزشی در جلسات ستادهای مدیریت بحران شهرستان‌ با هماهنگی فرمانداری‌، اداره‌ آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی تعیین تکلیف و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

به گزارش ایلنا، امروز وضعیت کیفیت هوای شهرهای استان سمنان نارنجی و زرد بود.​