برخی مدارس و دانشگاههای شاهرود چهارشنبه ۱۹ آذر تعطیل شد
معاون استاندار سمنان و فرماندار ویژه شاهرود با اشاره به شیوع آنفلوآنزا و آلودگی هوا در شهرستان، گفت: برخی مدارس و دانشگاههای شهرستان فردا چهارشنبه نوزدهم آذر ۱۴۰۴ تعطیل است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرمانداری ویژه شاهرود، محمدحسن آصفری روز سهشنبه با بیان اینکه بر اساس درخواست دانشگاه علوم پزشکی و مصوبه ستاد مدیریت بحران این شهرستان، برخی مدارس فردا چهارشنبه تعطیل است.
وی افزود: بهدنبال افزایش موارد ابتلا به آنفلوآنزا و آلودگی هوا ( که موجب ایجاد شرایط ناسالم برای گروههای آسیبپذیر شده است) مدارس برخی نقاط و دانشگاهها و مراکز آموزش عالی شهرستان فردا نوزدهم آذر ماه تعطیل است.
وی اضافه کرد: تصمیمگیری درباره ادامه روند آموزشی در جلسات ستادهای مدیریت بحران شهرستان با هماهنگی فرمانداری، اداره آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی تعیین تکلیف و اطلاعرسانی خواهد شد.
به گزارش ایلنا، امروز وضعیت کیفیت هوای شهرهای استان سمنان نارنجی و زرد بود.