خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برخی مدارس و دانشگاه‌های شاهرود چهارشنبه ۱۹ آذر تعطیل شد

برخی مدارس و دانشگاه‌های شاهرود چهارشنبه ۱۹ آذر تعطیل شد
کد خبر : 1725195
لینک کوتاه کپی شد.

معاون استاندار سمنان و فرماندار ویژه شاهرود با اشاره به‌ شیوع آنفلوآنزا و آلودگی هوا در شهرستان، گفت: برخی مدارس و دانشگاه‌های شهرستان فردا چهارشنبه نوزدهم آذر ۱۴۰۴ تعطیل است.

به گزارش ایلنا به نقل از    روابط عمومی فرمانداری ویژه شاهرود، محمدحسن آصفری روز سه‌شنبه با بیان اینکه بر اساس درخواست دانشگاه علوم پزشکی و مصوبه ستاد مدیریت بحران این شهرستان، برخی مدارس فردا چهارشنبه تعطیل است.

وی افزود: به‌دنبال افزایش موارد ابتلا به آنفلوآنزا و آلودگی هوا ( که موجب ایجاد شرایط ناسالم برای گروه‌های آسیب‌پذیر شده است) مدارس برخی نقاط و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی شهرستان فردا نوزدهم آذر ماه تعطیل است.

وی اضافه کرد: تصمیم‌گیری درباره ادامه روند آموزشی در جلسات ستادهای مدیریت بحران شهرستان‌ با هماهنگی فرمانداری‌، اداره‌ آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی تعیین تکلیف و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

به گزارش  ایلنا، امروز وضعیت کیفیت هوای شهرهای استان سمنان نارنجی و زرد بود.​

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری