هشدار سطح زرد هواشناسی مازندران؛ بارش باران و برف در راه است

کد خبر : 1725172
اداره کل هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح زرد از فعالیت سامانه بارشی در استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، بر اساس این اطلاعیه، سامانه بارشی از روز چهارشنبه ۱۹ آذر آغاز و تا پیش از ظهر جمعه ۲۱ آذر ادامه خواهد داشت. در این مدت بارش باران، بارش برف در ارتفاعات بالای ۲۰۰۰ متر، مه، کاهش دما، وزش باد نسبتاً شدید و احتمال وقوع رعدوبرق پیش‌بینی‌شده است.

در این اطلاعیه مناطق تحت تأثیر را چهارشنبه ۱۹ آذر: ارتفاعات نیمه غربی استان و پنج‌شنبه‌شب تا جمعه صبح: سطح استان مازندران اعلام کرد.

آب‌گرفتگی و افزایش حجم آب رودخانه‌ها با احتمال سیلابی شدن، لغزندگی جاده‌ها و ریزش سنگ در محورهای کوهستانی و احتمال وقوع صاعقه از مخاطرات احتمالی است.

هواشناسی مازندران توصیه کرد تا هم‌وطنان از اسکان در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و در تردد محورهای کوهستانی احتیاط کنند.

همچنین از فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی پرهیزکرده اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی را انجام دهند.

ثبت نام آلپاری