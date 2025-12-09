خبرگزاری کار ایران
دستگیری عاملان آتش سوزی‌ های عمدی و تخریب اماکن دولتی در لنگرود

فرمانده انتظامی لنگرود گفت: با هوشیاری و تلاش مأموران پلیس امنیت عمومی عاملان آتش سوزی‌های درب اماکن دولتی در لنگرود شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ ارسلان صبح زاهدی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره آتش سوزی عمدی درب ورودی اماکن دولتی در لنگرود و انتشار کلیپ‌های آن در رسانه‌های معاند بلافاصله موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان با بررسی‌های اطلاعاتی و بهره گیری از شیوه پلیسی، با تلاش شبانه روزی شب گذشته عامل اصلی تخریب و آتش سوزی درب‌های ورودی اماکن دولتی و شعار نویسی علیه مسئولان کشور را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی، متهمان در یک عملیات ضربتی پلیسی در یکی از محلات لنگرود دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان لنگرود ادامه داد: متهمان مرد ۴۴ و زن ۴۳ ساله دستگیرشده در بازجویی‌های فنی و تخصصی به عمل آمده ضمن اعتراف به آتش زدن درب ورودی چند اماکن دولنی، ۴ پایگاه مقاومت بسیج و همچنین به آتش کشیدن چند بنر و شعار نویسی علیه نظام و ارتباط گیری با گروهک‌های منافقین در خارج کشور که با هدایت آنان اقدام می نموده معترف گردیده است.

سرهنگ صبح زاهدی تصریح کرد: تحقیقات لازم بر روی متهمان دستگیر شده جهت تکمیل اطلاعات و شناسایی و دستگیری دیگر همدستان و عوامل احتمالی این پرونده ادامه دارد که متعاقباً به سمع و نظر عموم خواهد رسید.

ثبت نام آلپاری