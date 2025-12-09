خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برخورد ۲ خودرو در محور آستارا- اردبیل یک قربانی گرفت

برخورد ۲ خودرو در محور آستارا- اردبیل یک قربانی گرفت
کد خبر : 1725149
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راه گیلان از برخورد تانکر هوو با وانت نیسان در محور آستارا به اردبیل و از دست رفتن جان یک نفر خبر داد.

به گزارش ایلنا از آستارا، سرهنگ جاور صفاری در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تصادف در محور آستارا به اردبیل بلافاصله مأموران پلیس راه به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی ادامه داد: پس از حضور پلیس در محل حادثه مشخص شد، با توجه به بارندگی و لغزندگی جاده، یک دستگاه تانکر هوو که در مسیر آستارا به اردبیل محدوده حیران در حال حرکت بود با یک دستگاه وانت نیسان در همان مسیر برخورده کرده است.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه در این تصادف متأسفانه راننده ۵۶ ساله نیسان در دم فوت کرد، افزود: کارشناسان پلیس راه علت این تصادف را تخطی از سرعت مطمئنه از سوی راننده تانکر هوو اعلام کرده‌اند.

رئیس پلیس راه استان در پایان با اشاره به اینکه برابر ماده ۱۲۹ آئین نامه راهنمایی و رانندگی، رانندگان موظف هستند حسب مورد برای پرهیز از تصادف یا خطر با سرعت مطمئنه حرکت کنند، تصریح کرد: رعایت دقیق قوانین و پرهیز از انجام هرگونه شتاب و عجله در رانندگی می‌تواند تأثیر به سزایی در جلوگیری از تکرار چنین حوادث تلخ و ناگواری داشته باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری