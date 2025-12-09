حادثه رانندگی در شبستر یک فوتی و پنج مصدوم داشت
سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از حادثه رانندگی در شبستر با یک فوتی و پنج مصدوم خبر داد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، وحید شادی نیا روز سهشنبه اظهار کرد: امروز در ساعت ۷:۳۰ بر اثر برخورد یک دستگاه ون با یک خودروی پژو در سهراهی تیل، حادثهای تلخ رقم خورد.
وی افزود: در این سانحه ۵ نفر مصدوم و متأسفانه یک مرد ۵۰ ساله در صحنه حادثه جان خود را از دست داد.
به گفتهٔ شادینیا، بلافاصله پس از اعلام حادثه، پایگاههای اورژانس تسوج، شرفخانه، قزلجه و همچنین پایگاه هلالاحمر تیل به محل اعزام شدند.
مصدومان حادثه پس از اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان فاطمیه شبستر منتقل شدند.