هوای تبریز پس از ۲۰ روز در وضعیت پاک قرار گرفت

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز پایش کیفی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی، هم اکنون شاخص کیفی هوای تبریز بر اساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر ۴۶ و در وضعیت پاک است.

در شبانه روز گذشته بر اساس ذرات ۲.۵ میکرون، شاخص کیفی هوای تبریز برابر ۸۰ و در وضعیت قابل قبول بود.

شاخص آلودگی از صفر تا ۵۰ هوای پاک، از ۵۰ تا ۱۰۰ هوای سالم، از ۱۰۰ تا ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروه‌های حساس است و همچنین از ۱۵۰ تا ۲۰۰ نیز بیانگر ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی محسوب می‌شود و شاخص آلودگی بیش از ۲۰۰ نیز وضعیت بحرانی آلودگی هوا را نشان می‌دهد.

شهروندان کلان شهر ۱.۸ میلیون نفری تبریز در ۲۰ روز گذشته ( ۲۸ آبان تا امروز ) تنها یک روز هوای قابل قبول را تنفس کردند و ۱۹ روز هوای این شهر در وضعیت ناسالم قرار داشت.

هوای تبریز روز گذشته هم با وجود بارش پراکنده باران در وضعیت ناسالم قرار داشت ولی امروز به خاطر افزایش سرعت باد در شرایط پاک قرار گرفته است.

امسال آلودگی هوا به دلایل مختلف از جمله بروز پدیده وارونگی، کاهش بارندگی و افزایش تردد وسایل نقلیه علاوه بر تبریز، دامنگیر بسیاری از شهرستان های دیگر آذربایجان شرقی به ویژه جنوب استان شده است.

تلاش برای مدیریت این وضعیت از طریق برگزاری جلسات کارشناسی کارگروه اضطرار آلودگی هوا، تعطیلی مدارس و دورکاری ادارات و سازمان ها در اولویت مدیریت ارشد استان است؛ نماینده عالی دولت در استان در این مدت همچنین با تمام توان پیگیر بارورسازی ابرها به عنوان راهکار کوتاه مدت عبور از مشکل خشکسالی و نبود بارش بود که در این راستا روز گذشته پروزاهای چهارو پنجم هواپیماهای ویژه بارورسازی ابرها بر فراز حوضه آبریز دریاچه ارومیه انجام شد.

