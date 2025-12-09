خبرگزاری کار ایران
بارش برف مدارس ۲ شهرستان آذربایجان شرقی را غیرحضوری کرد

بارش برف و برودت هوا و لغزندگی معابر و جاده‌ها باعث شد مدارس ابتدایی شهرستان‌های بستان آباد و تیکمه‌داش، امروز سه‌شنبه، ۱۸ آذر ماه در نوبت بعد از ظهر غیرحضوری شود.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی، در روزهایی که به دلیل شرایط نامساعد جوی، آموزش‌ها به صورت مجازی برگزار می‌شود، مدیران مدارس موظف هستند ضمن هماهنگی با معلمان، نسبت به برنامه‌ریزی دقیق برای برگزاری کلاس‌های آنلاین اقدام نمایند.

بر اساس این گزارش، همچنین لازم است فرآیند ارائه آموزش‌های مجازی به دقت مورد ارزیابی و پایش قرار گیرد تا از کیفیت مطلوب آموزش و مشارکت فعال دانش‌آموزان اطمینان حاصل شود.

مناطق مختلف آذربایجان شرقی از سه روز قبل شاهد بارش باران است؛ اتفاقی که موجی از خوشحالی مردم را مدت ها پس از خشکسالی و نبود بارش برف و باران سبب شده است.

کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی دیروز با اشاره به ادامه فعالیت سامانه بارشی تا اواخر روز چهارشنبه، به رسانه ها  گفته بود: فعالیت این سامانه موجب بارش باران در تمامی شهرهای استان به غیر از اهر و سراب شده است.

نوروز اصغرزاده با بیان اینکه میزان بارش ها در شهرهای جنوبی استان از شدت بیشتری برخوردار است، افزود: بیشترین بارش از مرند به میزان ۹.۲ میلی متر، شرفخانه ۷.۶ میلی متر و شبستر ۶.۶ میلی متر گزارش شده است.

بارش باران در آذربایجان شرقی در این موقع سال در مناطق مرتفع خود را به شکل برف نشان می دهد و شهرستان بستان آباد در ۵۰ کیلومتری شرق تبریز به دلیل واقع شدن در ضلع شمالی ارتفاعات سهند در این موقع از سال برفی می شود و با بارش نخستین برف درجه سرمای هوا در آن به سرعت بالا می رود.

