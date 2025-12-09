خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری دوره آموزشی برای صنایع دستی سازان دهستان محمودی دنا

برگزاری دوره آموزشی برای صنایع دستی سازان دهستان محمودی دنا
کد خبر : 1725107
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری دوره‌های آموزشی صنایع‌دستی برای ۸۰ نفر از علاقه‌مندان این دوره ها در دهستان سادات محمودی و در یک بازه زمانی یک روزه خبرداد.

به گزارش ایلنا از بویراحمد واحد، " علی‌اکبر پاک " در حاشیه برگزاری این دوره به رسانه ها گفت:  دوره‌های آموزشی صنایع‌دستی با هدف توانمندسازی جوامع محلی و ایجاد فرصت‌های اشتغال در حوزه صنایع‌دستی برگزار شده است. 

وی این دوره ها را شامل آموزش رشته‌های مختلف صنایع‌دستی از جمله گلیم‌بافی و البسه محلی عنوان و اظهارداشت: توسعه آموزش و حمایت از فعالان حوزه صنایع‌دستی در روستا‌ها مورد تاکید فرماندار شهرستان و از اولویت‌های اصلی این اداره است.

سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا  در استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: تلاش می‌شود با برگزاری مستمر این دوره‌ها، زمینه تولید و عرضه محصولات بومی منطقه فراهم شود. 

پاک افزود: دهستان سادات محمودی یکی از قطب‌های تولید صنایع دستی استان کهگیلویه و بویراحمد به شمار می‌رود و نقشی مؤثر در معیشت خانواده‌ها و حفظ فرهنگ بومی ایفاء می‌کند.

به گزارش ایلنا، دهستان سادات محمودی یکی از زیباترین دهستان های ایران و حوزه زاگرس بشمار می رود. 

زندگی در این دهستان همچنان به شیوه های سنتی انجام و به همین دلیل اغلب بانوان این منطقه زیبای گردشگری به قالی بافی ، گلیم بافی و انواع صنایع دستی مشغول هستند.

دهستان سادات محمودی تا یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد بیش از پنج ساعت فاصله دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری