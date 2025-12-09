برگزاری دوره آموزشی برای صنایع دستی سازان دهستان محمودی دنا

به گزارش ایلنا از بویراحمد واحد، " علی‌اکبر پاک " در حاشیه برگزاری این دوره به رسانه ها گفت: دوره‌های آموزشی صنایع‌دستی با هدف توانمندسازی جوامع محلی و ایجاد فرصت‌های اشتغال در حوزه صنایع‌دستی برگزار شده است.

وی این دوره ها را شامل آموزش رشته‌های مختلف صنایع‌دستی از جمله گلیم‌بافی و البسه محلی عنوان و اظهارداشت: توسعه آموزش و حمایت از فعالان حوزه صنایع‌دستی در روستا‌ها مورد تاکید فرماندار شهرستان و از اولویت‌های اصلی این اداره است.

سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: تلاش می‌شود با برگزاری مستمر این دوره‌ها، زمینه تولید و عرضه محصولات بومی منطقه فراهم شود.

پاک افزود: دهستان سادات محمودی یکی از قطب‌های تولید صنایع دستی استان کهگیلویه و بویراحمد به شمار می‌رود و نقشی مؤثر در معیشت خانواده‌ها و حفظ فرهنگ بومی ایفاء می‌کند.

به گزارش ایلنا، دهستان سادات محمودی یکی از زیباترین دهستان های ایران و حوزه زاگرس بشمار می رود.

زندگی در این دهستان همچنان به شیوه های سنتی انجام و به همین دلیل اغلب بانوان این منطقه زیبای گردشگری به قالی بافی ، گلیم بافی و انواع صنایع دستی مشغول هستند.

دهستان سادات محمودی تا یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد بیش از پنج ساعت فاصله دارد.

