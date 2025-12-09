معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج:
آنفلوآنزا، ۸۴ کودک زیر پنج سال را روانه بیمارستان های کهگیلویه و بویراحمد کرد
طیف سنی زیر ۲۴ سال بیشترین گروه سنی بیماران را در استان تشکیل داده اند
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از بستری شدن ۸۴ کودک زیر پنج سال در بیمارستان های این استان بدلیل شیوع فراگیر بیماری آنفلوآنزا خبرداد.
به گزارش ایلنا از بویراحمد واحد، "مسلم شریفی در نشست رسانه ای در یاسوج با تشریح آخرین وضعیت آماری شیوع ویروس بیماری آنفلوآنزا در شهرستان های 9 گانه استان کهگیلویه و بویراحمد، اظهارداشت: اکنون حدود ۸۴ بیمار زیر پنج سال در بیمارستانهای استان بستری هستند.
وی گفت: اگر تعداد بستریها بهطور ناگهانی افزایش یابد، ظرفیت سیستم درمان تحت فشار قرار میگیرد، بنابراین کاهش سرعت گردش ویروس در جامعه و جلوگیری از مراجعات همزمان به بیمارستانها، ضروریترین راهکار موجود است تا فرصت بازیابی به سیستم درمان و دارو داده شود.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با بیان اینکه تعداد بیماران بستری در بخشهای ویژه طی مدت کوتاهی از یک نفر به 10 نفر رسیده و این موضوع اهمیت و جدیت بیماری را از نظر بهداشتی و درمانی دوچندان کرده است، خاطرنشان کرد: طیف سنی زیر ۲۴ سال بیشترین میزان درگیری با این بیماری را دارد.
شریفی گفت: هرچند گروههای سنی بالاتر نیز در معرض خطر هستند اما متأسفانه جوانان کمترین توجه را به پروتکلهای بهداشتی دارند و بهشدت میتوانند بهعنوان کانون انتقال عمل کنند.
وی با اشاره به هفت روز تعطیلی اخیر در استان کهگیلویه و بویراحمد هم تصریح کرد: نتیجه این تعطیلیها کاهشی شدن مراجعات سرپایی بوده است، بویژه گروه دانشآموز و دانشجو که بیشتر در معرض خطر هستند، کاهش مراجعه را در این گروه سنی شاهد بودیم، هرچند تعداد بیماران بستری در بخش ویژه افزایش یافته است.
آنفلوآنزا تا پایان بهمن ماه میهمان کهگیلویه و بویراحمد است
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: تمام مراکز بهداشتی و درمانی دولتی آماده ارائه خدمات هستند و پزشکان عمومی و پزشکان خانواده نیز در کنار مردم قرار دارند. بیمارستانهای تخصصی مانند بیمارستان امام سجاد یاسوج نیز بر اساس نوع تخصص خود بیماران را پذیرش میکنند و ظرفیت لازم برای خدماترسانی وجود دارد.
شریفی افزود: این اپیدمی امروز و فردا تمام نمیشود، پهنه زمانی گستردهتری دارد و پیشبینی ما این است که تا اواخر بهمنماه ادامه داشته باشد.
بگفته وی، داروی اختصاصی آنفولانزا به اندازه کافی در داروخانههای استان کهگیلویه و بویراحمد توزیع شده و مرکز بهداشت استان تاکنون حدود ۱۰ هزار دوز دارو را میان مراکز بهداشتی توزیع کرده است.
به گزارش ایلنا، شیوع بیماری آنفولآنزا در استان کهگیلویه و بویراحمد بسیار نگران کننده توصیف شده است.