خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان مطرح کرد؛

وضعیت نگران‌کننده فضاهای آموزشی در لرستان/لزوم کمک جدی دولت در رفع مشکلات فضاهای آموزشی

وضعیت نگران‌کننده فضاهای آموزشی در لرستان/لزوم کمک جدی دولت در رفع مشکلات فضاهای آموزشی
کد خبر : 1725078
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان با اشاره به وضعیت نگران‌کننده فضاهای آموزشی لرستان گفت‌: وضعیت موجود زنگ خطر جدی برای آینده دانش‌آموزان است‌.

به گزارش خبرنگار ایلنا از بروجرد، محمدعلی رضوی روز سه شنبه هجدهم آذر ماه در آیین افتتاح مدرسه خیرساز ۱۸ کلاسه بروجرد استان لرستان با وجود برخورداری از ظرفیت‌های فراوان انسانی، صنعتی و معدنی، همچنان در بسیاری از بخش‌ها محروم است. 

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز لرستان با بیان اینکه استان لرستان دقیقاً روی نوار زلزله‌خیز زاگرس قرار دارد، اظهار داشت: شهرهای بروجرد، دورود و سیلاخور روی نواری هستند که در صورت وقوع زلزله که با ریشتر متوسط تعداد زیادی از مدارس فرسوده آن‌ها در معرض تخریب کامل قرار می‌گیرد. 

رضوی خاطر نشان کرد: در سطح استان ۶۰۰ مدرسه وجود دارد که در ردیف تخریبی قرار گرفته‌اند و نیازمند نوسازی و بازسازی فوری هستند. 

وی افزود: بخش قابل‌توجهی از این مدارس از نوع سنگی هستند؛ مدارسی که فاقد اسکلت بتنی و بسیار آسیب‌پذیرند. 

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز لرستان با اشاره به پابرجایی مشکلات لرستان با وجود کمک‌های قابل‌تقدیر خیرین در سراسر کشور، افزود: متأسفانه در استان حدود ۲۰۰ مدرسه هنوز فاقد سرویس بهداشتی استاندارد هستند. 

رضوی با قدردانی از خیرین مدرسه‌ساز، تأکید کرد: اگرچه بخش زیادی از مدارس سنگی تا پایان امسال با همت خیرین بازسازی یا جایگزین می‌شوند، اما حجم محرومیت به اندازه‌ای است که بدون کمک جدی دولت، وزارت کشور، استاندار و فرمانداران، امکان رفع این مشکلات وجود ندارد. 

وی با اشاره به مسئولیت‌های اجتماعی دستگاه‌ها و ظرفیت‌های قانونی موجود بیان کرد: رفع این محرومیت‌ها همتی ملی می‌طلبد و امیدواریم بتوانیم با همراهی دولت و نهادهای مسئول، گامی دیگر در مسیر تأمین امنیت و آسایش تحصیلی دانش‌آموزان لرستان برداریم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری