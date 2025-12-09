به گزارش خبرنگار ایلنا از بروجرد، محمدعلی رضوی روز سه شنبه هجدهم آذر ماه در آیین افتتاح مدرسه خیرساز ۱۸ کلاسه بروجرد استان لرستان با وجود برخورداری از ظرفیت‌های فراوان انسانی، صنعتی و معدنی، همچنان در بسیاری از بخش‌ها محروم است.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز لرستان با بیان اینکه استان لرستان دقیقاً روی نوار زلزله‌خیز زاگرس قرار دارد، اظهار داشت: شهرهای بروجرد، دورود و سیلاخور روی نواری هستند که در صورت وقوع زلزله که با ریشتر متوسط تعداد زیادی از مدارس فرسوده آن‌ها در معرض تخریب کامل قرار می‌گیرد.

رضوی خاطر نشان کرد: در سطح استان ۶۰۰ مدرسه وجود دارد که در ردیف تخریبی قرار گرفته‌اند و نیازمند نوسازی و بازسازی فوری هستند.

وی افزود: بخش قابل‌توجهی از این مدارس از نوع سنگی هستند؛ مدارسی که فاقد اسکلت بتنی و بسیار آسیب‌پذیرند.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز لرستان با اشاره به پابرجایی مشکلات لرستان با وجود کمک‌های قابل‌تقدیر خیرین در سراسر کشور، افزود: متأسفانه در استان حدود ۲۰۰ مدرسه هنوز فاقد سرویس بهداشتی استاندارد هستند.

رضوی با قدردانی از خیرین مدرسه‌ساز، تأکید کرد: اگرچه بخش زیادی از مدارس سنگی تا پایان امسال با همت خیرین بازسازی یا جایگزین می‌شوند، اما حجم محرومیت به اندازه‌ای است که بدون کمک جدی دولت، وزارت کشور، استاندار و فرمانداران، امکان رفع این مشکلات وجود ندارد.

وی با اشاره به مسئولیت‌های اجتماعی دستگاه‌ها و ظرفیت‌های قانونی موجود بیان کرد: رفع این محرومیت‌ها همتی ملی می‌طلبد و امیدواریم بتوانیم با همراهی دولت و نهادهای مسئول، گامی دیگر در مسیر تأمین امنیت و آسایش تحصیلی دانش‌آموزان لرستان برداریم.

