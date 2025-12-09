به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد خاکی امروز سه‌شنبه در همایش دیپلماسی اقتصادی و راهبردهای توسعه صادرات لرستان اظهار داشت: این استان با اتکا به ظرفیت‌های گسترده طبیعی، زیرساختی و اقتصادی و فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی، آماده جهش صادرات و حضور هدفمند در بازارهای بین‌المللی است.

وی افزود: دیپلماسی اقتصادی یکی از ارکان اصلی تقویت روابط کشورها محسوب می‌شود و نقش مهمی در ایجاد پیوندهای پایدار و بازدارندگی روابط جهانی دارد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان گفت: با وجود تلاش‌های گذشته، تاکنون خلق ثروت پایدار صادراتی در لرستان محقق نشده و لازم است با نگاه حرفه‌ای‌تری جایگاه اقتصادی استان در بازارهای هدف تقویت شود.

خاکی با تشریح بخشی از ظرفیت‌های استان اظهار کرد: لرستان در مسیر ترانزیتی شمال به جنوب قرار دارد و وجود فرودگاه فعال، مراحل نهایی ایجاد کارگو و ۲۱ شهرک و ناحیه صنعتی مستقر، بستر مهمی برای توسعه تجارت فراهم کرده است.

وی اضافه کرد: لرستان از نظر منابع طبیعی نیز دارای ذخایر قابل توجه، رتبه پنجم جنگل‌های کشور و منابع آبی فراوان است که با وجود شرایط نیمه‌خشک کشور، مزیتی ارزشمند به شمار می‌رود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان تاکید کرد: در شرایطی که تحریم‌ها نقل‌وانتقال مالی را دشوار کرده، تقویت سیستم حمل‌ونقل بین‌المللی، توسعه انبارهای استاندارد، نقش‌آفرینی فعال‌تر بانک‌ها و صندوق ضمانت صادرات و ایجاد امنیت مالی برای صادرکنندگان ضرورتی انکارناپذیر همچنین برندینگ (ایجاد نام تجاری)، بسته‌بندی و استانداردسازی هنوز حلقه مفقوده صادرات لرستان بوده که برای رفع این کاستی‌ها برنامه‌ریزی شده است.

وی شناسایی بازارهای اولویت‌دار، تقویت محصولات دارای مزیت رقابتی، ارائه آموزش‌های تخصصی و افزایش هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی را محور نقشه راه صادرات استان دانست.

خاکی از رونمایی یک پلتفرم نمایشگاهی مجازی نیز خبر داد و گفت: این سامانه که طی ۲ سال تکمیل شده است امکان ایجاد صفحات اختصاصی برای فعالان اقتصادی و معرفی محصولات آنان به بازارهای جهانی را فراهم می‌کند.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان اضافه کرد: همچنین نشست‌های تخصصی مشترک با اتاق‌های بازرگانی کشورهای هدف برای معرفی ظرفیت‌های لرستان و ایجاد اتصال واقعی بین تجار برگزار خواهد شد.

خاکی اجرای پروژه هوشمندسازی کشاورزی در استان را از اقدامات عملی اتاق بازرگانی عنوان کرد و گفت: در فاز نخست، نصب تجهیزات هوش مصنوعی برای رصد و مدیریت آفات در یکی از بزرگ‌ترین مزارع استان انجام شده و این طرح در سطح ۱۰۸ هزار هکتار قابل توسعه است.

وی به آغاز همکاری با مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی و دانشگاه تربیت مدرس برای اجرای برنامه‌های مهارت‌آموزی اشاره کرد و افزود: هدف این طرح تربیت نیروی انسانی ماهر مورد نیاز فعالان اقتصادی در رشته‌های تخصصی است و از همه واحدهای تولیدی و تجاری درخواست می‌شود نیازهای آموزشی خود را به مرکز آموزش اتاق اعلام کنند.

وی همچنین از راه‌اندازی پلتفرم دیجیتال یکپارچه‌سازی اطلاعات فعالان اقتصادی خبر داد و تصریح کرد: این اقدام که لرستان جزو استان‌های پایلوت آن است، زمینه دسترسی دقیق‌تر به داده‌های تجاری و تسهیل فرآیندهای مرتبط با تجارت را فراهم می‌کند.

