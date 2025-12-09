یک گام تا پایان مرمت بنای تاریخی شهرداری رشت؛ پیشرفت ۹۶ درصدی پروژه

به گزارش ایلنا از رشت، رحیم شوقی شهردار رشت اظهار کرد: عملیات کفسازی آجر فرش طبقه همکف رو به اتمام است و هم اکنون بندکشی این بخش در حال انجام می‌باشد.

وی افزود: در طبقه اول نیز کفسازی چوبی (پل‌کوبی) در بخش یال‌ها ادامه دارد و سایر قسمت‌های طبقه اول به طور کامل تکمیل شده است.

شوقی با اشاره به اقدامات سازه‌ای پروژه گفت: مقاوم‌سازی سقف بانک ملت در دست اجرا است همچنین رنگ‌آمیزی پنجره‌ها پایان یافته و فرایند نصب شیشه‌ها در حال انجام است.

به گفته وی، رنگ‌آمیزی و سیمان‌بری نمای بیرونی عمارت نیز به طور کامل به پایان رسیده است.

شهردار رشت ادامه داد: مرمت فضای داخلی برج عمارت نیز خاتمه یافته و این بخش در مرحله رنگ‌آمیزی قرار دارد.

وی اضافه کرد: سیستم تهویه مطبوع (روفتاپ پکیج) ساخته شده و پس از تکمیل ساخت موتورخانه، در پشت عمارت نصب خواهد شد.

شهردار رشت همچنین از روند تکمیل نوسازی بانک سپه خبر داد و گفت: این بخش نیز به‌زودی به مرحله نهایی می‌رسد.

شوقی با تأکید بر تداوم نظارت بر روند مرمت گفت: شهرداری رشت تلاش دارد این بنای ارزشمند تاریخی هرچه سریع‌تر با حفظ اصالت و هویت معماری به بهره‌برداری کامل برسد.

