شهردار رشت خبر داد:
یک گام تا پایان مرمت بنای تاریخی شهرداری رشت؛ پیشرفت ۹۶ درصدی پروژه
شهردار رشت از پیشرفت ۹۶ درصدی پروژه مرمت عمارت تاریخی شهرداری خبر داد و گفت: عملیات نصب شیشهها، کفسازی و تکمیل بخشهای داخلی در حال انجام است.
به گزارش ایلنا از رشت، رحیم شوقی شهردار رشت اظهار کرد: عملیات کفسازی آجر فرش طبقه همکف رو به اتمام است و هم اکنون بندکشی این بخش در حال انجام میباشد.
وی افزود: در طبقه اول نیز کفسازی چوبی (پلکوبی) در بخش یالها ادامه دارد و سایر قسمتهای طبقه اول به طور کامل تکمیل شده است.
شوقی با اشاره به اقدامات سازهای پروژه گفت: مقاومسازی سقف بانک ملت در دست اجرا است همچنین رنگآمیزی پنجرهها پایان یافته و فرایند نصب شیشهها در حال انجام است.
به گفته وی، رنگآمیزی و سیمانبری نمای بیرونی عمارت نیز به طور کامل به پایان رسیده است.
شهردار رشت ادامه داد: مرمت فضای داخلی برج عمارت نیز خاتمه یافته و این بخش در مرحله رنگآمیزی قرار دارد.
وی اضافه کرد: سیستم تهویه مطبوع (روفتاپ پکیج) ساخته شده و پس از تکمیل ساخت موتورخانه، در پشت عمارت نصب خواهد شد.
شهردار رشت همچنین از روند تکمیل نوسازی بانک سپه خبر داد و گفت: این بخش نیز بهزودی به مرحله نهایی میرسد.
شوقی با تأکید بر تداوم نظارت بر روند مرمت گفت: شهرداری رشت تلاش دارد این بنای ارزشمند تاریخی هرچه سریعتر با حفظ اصالت و هویت معماری به بهرهبرداری کامل برسد.