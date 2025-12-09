قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز سه شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز در حال افزایش است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت۱۲ میلیون و ۷۷۳ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز سه شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۲۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۴۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۲ میلیون و ۷۷۳ هزار تومان و هر دلار ۱۲۶ هزار و ۳۰۰ تومان و هر یورو ۱۴۷ هزار و ۱۰۰ تومان در بازار در حال معامله میباشد.