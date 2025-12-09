قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز سه شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز سه شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۲۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۴۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۲ میلیون و ۷۷۳ هزار تومان و هر دلار ۱۲۶ هزار و ۳۰۰ تومان و هر یورو ۱۴۷ هزار و ۱۰۰ تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

