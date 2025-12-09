به گزارش ایلنا از خوزستان، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان با اشاره به تقویت سامانه بارشی از بعدازظهر سه‌شنبه تا اواخر وقت پنجشنبه در اغلب مناطق استان، اعلام کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، استان خوزستان شاهد رگبار، رعد و برق و احتمال ریزش تگرگ و بارندگی خواهد بود، لذا تیم‌های عملیاتی، پایگاه‌ها و شعب جمعیت هلال احمر استان در حالت آماده‌باش قرار گرفته و تجهیزات لجستیکی و امدادی این جمعیت نیز به منظور پاسخگویی سریع به حوادث احتمالی آماده به کار شده اند.

حسن عبودی مزرعی، از شهروندان، رانندگان و مسافران خواست نکات ایمنی را رعایت کرده و از تردد در مسیل‌ها و مناطق مستعد آب‌گرفتگی خودداری کنند. همچنین از عشایر و روستاییان خواسته شد از حاشیه رودخانه‌ها فاصله گرفته و تا پایان هشدارهای هواشناسی از توقف و اسکان در این مناطق خودداری کنند.

او در پایان تأکید کرد: شماره گویای ۱۱۲ هلال احمر به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی و ارائه خدمات امدادی به شهروندان است.

