خبرگزاری کار ایران
English العربیه
آماده‌باش تیم‌های عملیاتی هلال احمر خوزستان در پی هشدار سطح نارنجی هواشناسی

کد خبر : 1724964
در پی هشدار هواشناسی، تیم‌های عملیاتی، پایگاه‌ها و شعب جمعیت هلال احمر استان خوزستان در حالت آماده‌باش قرار گرفته و تجهیزات لجستیکی و امدادی این جمعیت آماده مقابله با هرگونه تهدیدی هستند.

به گزارش ایلنا از خوزستان،  مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان با اشاره به تقویت سامانه بارشی از بعدازظهر سه‌شنبه تا اواخر وقت پنجشنبه در اغلب مناطق استان، اعلام کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، استان خوزستان شاهد رگبار، رعد و برق و احتمال ریزش تگرگ و بارندگی خواهد بود، لذا تیم‌های عملیاتی، پایگاه‌ها و شعب جمعیت هلال احمر استان در حالت آماده‌باش قرار گرفته و تجهیزات لجستیکی و امدادی این جمعیت نیز به منظور پاسخگویی سریع به حوادث احتمالی آماده به کار شده اند.

حسن عبودی مزرعی، از شهروندان، رانندگان و مسافران خواست نکات ایمنی را رعایت کرده و از تردد در مسیل‌ها و مناطق مستعد آب‌گرفتگی خودداری کنند. همچنین از عشایر و روستاییان خواسته شد از حاشیه رودخانه‌ها فاصله گرفته و تا پایان هشدارهای هواشناسی از توقف و اسکان در این مناطق خودداری کنند.

او در پایان تأکید کرد: شماره گویای ۱۱۲ هلال احمر به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی و ارائه خدمات امدادی به شهروندان است.

 

