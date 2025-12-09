خبرگزاری کار ایران
پانزده شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی هوا قرار دارند

بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، پانزده شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی هوا قرار دارد.

به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس آمار اعلام شده در سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۸ صبح امروز سه‌شنبه ۱۸ آذر، میزان ذرات آلاینده در شهر‌های آبادان، اهواز، بهبهان، کارون، خرمشهر و سوسنگرد در وضعیت قرمز آلودگی برای همه گروه‌های سنی قرار گرفته است.

همچنین میزان ذرات آلاینده در شهر‌های اندیمشک، دزفول، شوشتر، رامهرمز، شادگان، شوش، ماهشهر، ملاثانی و هویزه در وضعیت نارنجی آلودگی هوا برای گروه‌های حساس قرار دارد.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

 

