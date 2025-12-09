خبرگزاری کار ایران
آغاز ورود پرندگان مهاجر به کرمانشاه/ تشدید پایش آنفلوآنزای پرندگان

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی اداره کل محیط زیست استان کرمانشاه از آغاز ورود تدریجی پرندگان مهاجر به استان خبر داد و گفت: همزمان با شروع فصل مهاجرت، پایش موارد احتمالی آنفلوآنزای پرندگان نیز تشدید می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه،  ثریا قربانی، با بیان اینکه امسال نیز مانند سال‌های گذشته شاهد ورود تدریجی پرندگان مهاجر به استان کرمانشاه هستیم، افزود: این پرندگان معمولا از مناطق سردسیر به سمت عرض‌های جغرافیایی پایین‌تر می‌روند و برخی از آنها در کرمانشاه می‌مانند و زمستان گذرانی دارند.

وی زمان ماندگاری پرندگان مهاجر در استان را بسته به نوع و گونه آنها، شرایط آب و هوایی، دسترسی به منابع غذایی و شرایط منابع آبی متغییر دانست و خاطرنشان کرد: برخی از این پرندگان فصل زمستان را در کرمانشاه می‌گذرانند و برخی نیز فقط از استان ما عبور می‌کنند.

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی اداره کل محیط زیست استان کرمانشاه انواع اردک، لک‌لک، چنگر و باکلان را از مهمترین گونه‌های پرندگانی عنوان کرد که به کرمانشاه می‌آیند و ادامه داد: عمده پرندگان مهاجر، آبزی و کنارآبزی هستند.

وی خاطرنشان کرد: این پرندگان معمولا سراب‌ها، تالاب‌ها، رودخانه‌ها، دریاچه سدها و ... را برای ماندگاری انتخاب می‌کنند، البته قطعا شرایط خشکسالی بر ماندگاری این پرندگان بی‌تاثیر نیست. وقتی این پرندگان در مسیر مهاجرت خود با منابع آبی که خشک شده مواجه شوند، ممکن است مسیر مهاجرت خود را تغییر دهند. 

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی اداره کل محیط زیست استان کرمانشاه از تشدید پایش موارد آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان همزمان با شروع مهاجرت پرندگان نیز خبر داد و عنوان کرد: خوشخبتانه تاکنون مشکلی در این خصوص در استان کرمانشاه گزارش نشده، اما پایش‌ها با همراهی اداره کل دامپزشکی ادامه خواهد داشت و چنانچه موارد مشکوک و یا تلفات احتمالی گزارش شود، بررسی‌های لازم صورت خواهد گرفت. آموزش‌های لازم هم به نیروهای محیط زیست داده شده و وسایل و تجهیزات بهداشتی نیز تهیه شده است.

به گفته قربانی، افراد عادی نیز باید از هر گونه دست زدن به پرندگان مهاجر و نزدیک شدن به آنها خصوصا اگر لاشه پرندگان را مشاهده کردند، خودداری کنند.

وی تاکید کرد: موضوع آنفلوآنزای پرندگان تا اندازه‌ای برای سازمان محیط زیست مهم است که امسال پروانه شکار برای پرندگان صادر نشده تا از بروز موارد احتمالی آنفلوآنزا جلوگیری شود.

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی اداره کل محیط زیست استان کرمانشاه از سرشماری پرندگان آبزی و کنار آبزی همزمان با افزایش مهاجرت این پرندگان نیز یاد کرد و گفت: سرشماری پرندگان در دی‌ماه و پس از پایان سرشماری پستانداران آغاز خواهد شد.

