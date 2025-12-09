نتایج آزمون استخدامی آتش نشانی شهرداریهای استان قزوین مشخص شد
مدیر کل دفتر امور شهری استانداری قزوین از اعلام نتایج آزمون استخدامی آتش نشانی شهرداریهای استان خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، امیر جعفرزادگان مدیر کل دفتر امور شهری استانداری قزوین از اعلام نتایج آزمون استخدامی آتش نشانی شهرداریهای استان خبر داد.
جعفرزادگان گفت: نتایج نتایج اولیه آزمون استخدامی آتش نشانی شهرداریهای استان از روز دوشنبه 17 آذر ماه در سایت جهاد دانشگاهی به نشانی https://hrtc.ir/ قابل مشاهده است.
وی افزود: داوطلبان میتوانند جهت مشاهده نتایج آزمون و کسب اطلاعات بیشتر به سایت مذکور مراجعه و در صورت اعتراض ظرف مدت 10 روز از تاریخ اعلام نتایج به دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مراجعه کنند.
جعفرزادگان در ادامه یادآورشد: برای قبول شدگان مراحل مربوط به ادامه فرایند استخدام از جمله گزینش حراست و طب کار متعاقباً اعلام خواهد شد.