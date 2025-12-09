به گزارش ایلنا از قزوین، امیر جعفرزادگان مدیر کل دفتر امور شهری استانداری قزوین از اعلام نتایج آزمون استخدامی آتش نشانی شهرداری‌های استان خبر داد.

جعفرزادگان گفت: نتایج نتایج اولیه آزمون استخدامی آتش نشانی شهرداری‌های استان از روز دوشنبه 17 آذر ماه در سایت جهاد دانشگاهی به نشانی https://hrtc.ir/ قابل مشاهده است.

وی افزود: داوطلبان می‌توانند جهت مشاهده نتایج آزمون و کسب اطلاعات بیشتر به سایت مذکور مراجعه و در صورت اعتراض ظرف مدت 10 روز از تاریخ اعلام نتایج به دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مراجعه کنند.

جعفرزادگان در ادامه یادآورشد: برای قبول شدگان مراحل مربوط به ادامه فرایند استخدام از جمله گزینش حراست و طب کار متعاقباً اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/