خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نتایج آزمون استخدامی آتش نشانی شهرداری‌های استان قزوین مشخص شد

نتایج آزمون استخدامی آتش نشانی شهرداری‌های استان قزوین مشخص شد
کد خبر : 1724927
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر کل دفتر امور شهری استانداری قزوین از اعلام نتایج آزمون استخدامی آتش نشانی شهرداری‌های استان خبر داد.

به گزارش  ایلنا از قزوین،  امیر جعفرزادگان مدیر کل دفتر امور شهری استانداری قزوین از اعلام نتایج آزمون استخدامی آتش نشانی شهرداری‌های استان خبر داد.

جعفرزادگان گفت: نتایج نتایج اولیه آزمون استخدامی آتش نشانی شهرداری‌های استان از روز دوشنبه 17 آذر ماه در سایت جهاد دانشگاهی به نشانی https://hrtc.ir/ قابل مشاهده است.

وی افزود: داوطلبان می‌توانند جهت مشاهده نتایج آزمون و کسب اطلاعات بیشتر به سایت مذکور مراجعه و در صورت اعتراض ظرف مدت 10 روز از تاریخ اعلام نتایج به دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مراجعه کنند.

جعفرزادگان در ادامه یادآورشد: برای قبول شدگان مراحل مربوط به ادامه فرایند استخدام از جمله گزینش حراست و طب کار متعاقباً اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری