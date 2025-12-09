خبرگزاری کار ایران
دادگستری مازندران به نحوه مدیریت پسماند کارخانه صنایع کاغذی در بخش گتاب ورود کرد

دادگستری مازندران در راستای توجه ویژه به ارتقای استانداردهای زیست محیطی، به نحوه مدیریت پسماند کارخانه صنایع کاغذی بهار نارنج در حوزه قضایی بخش گتاب ورود کرد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی دادگستری مازندران، مهدی بی‌نیاز در این خصوص گفت: صیانت از حقوق عامه و تضمین سلامت جامعه از جمله اولویت های مهم و اساسی دستگاه قضایی استان است و با توجه به تاکیدات و دستور ویژه رئیس کل دادگستری مازندران در راستای اهمیت حفظ سلامتی مردم، دادگاه بخش گتاب به نحوه مدیریت پسماند کارخانه صنایع کاغذی بهار نارنج، ورود جدی و اساسی داشته است.

رئیس حوزه قضایی گتاب با بیان اینکه در کنار حمایت از سرمایه گذاری و‌ تولید در بخش خصوصی، حفظ حق شهروندان در برخورداری از محیط زیست عاری از آلودگی ، از جمله حقوق غیرقابل انکار مردم است، تصریح کرد: دستگاه قضایی استان با قدرت و قاطعیت از این حق اساسی مردم دفاع کرده و با هرگونه تخریب و آلودگی محیط زیست مازندران، برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.

بی نیاز، سلامتی مردم را خط قرمز دستگاه قضایی مازندران عنوان و تاکید کرد: دستورات ویژه از سوی رئیس کل دادگستری مازندران در این خصوص صادر شده و دستگاه قضایی استان در شهرهای سراسر مازندران برای حل مشکلات مرتبط، ورود جدی و بدون اغماض به موضوع داشته است.

رئیس دادگستری بخش گتاب در ادامه اظهار کرد: در حرکتی پیشگیرانه و نظارتی، با حضور مسئولان قضایی، اجرایی و زیست‌محیطی، با هدف ارزیابی دقیق، ارائه راهکار و حمایت از اجرای استانداردهای سبز در یکی از واحدهای تولیدی مهم استان، از محل دفع پسماند کارخانه صنایع کاغذی بهار نارنج در بخش گتاب بازدید و طی آن بر لزوم توجه به استانداردهای زیست محیطی و حفظ سلامتی مردم، تاکید شد.

بی نیاز با اشاره به رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضایی در حوزه حفظ محیط زیست، افزود: هدف از این بازدید، نه تنها نظارت، بلکه همراهی و تسهیل فرایند ارتقای مدیریت پسماند در این واحد صنعتی بوده است. 

رییس اداره محیط زیست شهرستان بابل، شهردار، اعضای شورای شهر و فرمانده انتظامی بخش گتاب در این بازدید رئیس حوزه قضایی بخش گتاب را همراهی کردند.

