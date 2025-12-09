زمینلرزه 3.5 ریشتری شهر سورک را لرزاند
زلزلهای به بزرگی ۳.۵ ریشتر بامداد سهشنبه شهر سورک در استان مازندران را لرزاند؛ لرزشی که در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد.
به گزارش ایلنا، زمینلرزهای به بزرگی ۳.۵ ریشتر ساعت ۴ و ۲۲ دقیقه و ۳۵ ثانیه بامداد سهشنبه شهر سورک در استان مازندران را لرزاند. این زمینلرزه در عرض جغرافیایی ۳۶.۵۱ و طول جغرافیایی ۵۳.۱۹ و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین به وقوع پیوست.
حسینعلی محمدی مدیرکل مدیریت بحران مازندران، اعلام کرد: کانون این زمینلرزه در شهر سورک بخش میاندورود گزارششده است.
وی افزود: نزدیکترین شهرها به کانون زلزله ساری و پایینهولار بودهاند و خوشبختانه تاکنون هیچگونه خسارت مالی یا جانی از محل وقوع زلزله گزارش نشده است.