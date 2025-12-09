به گزارش ایلنا، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر ساعت ۴ و ۲۲ دقیقه و ۳۵ ثانیه بامداد سه‌شنبه شهر سورک در استان مازندران را لرزاند. این زمین‌لرزه در عرض جغرافیایی ۳۶.۵۱ و طول جغرافیایی ۵۳.۱۹ و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین به وقوع پیوست.

حسینعلی محمدی مدیرکل مدیریت بحران مازندران، اعلام کرد: کانون این زمین‌لرزه در شهر سورک بخش میاندورود گزارش‌شده است.

وی افزود: نزدیک‌ترین شهرها به کانون زلزله ساری و پایین‌هولار بوده‌اند و خوشبختانه تاکنون هیچ‌گونه خسارت مالی یا جانی از محل وقوع زلزله گزارش نشده است.

