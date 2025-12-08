ستاد پیشگیری بحران مریوان اعلام کرد:
فعالیت غیرحضوری مدارس ابتدایی شهرستان مریوان روز سهشنبه 18 آذر ماه
ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان مریوان اعلام کرد به دلیل تداوم بارشها، مدارس مقطع پیشدبستانی و ابتدایی این شهرستان روز سهشنبه 18 آذر ماه تعطیل است. بر این اساس آموزشها به صورت غیرحضوری و در بستر سامانه شاد برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، طبق اعلام ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی شهرستان مریوان، در بازه زمانی 24 ساعت گذشته میزان بارش در شهرستان به بیش از 80 میلیمتر رسیده است. بنابر پیشبینیهای انجام شده، تداوم بارشها و احتمال آبگرفتگی معابر و همچنین افزایش ترافیک ناشی از بارندگی، دور از انتظار نیست.
بر این اساس و به منظور تسهیل عبور و مرور و جلوگیری از هرگونه آسیب احتمالی به نونهالان، مدارس مقطع پیشدبستانی و ابتدایی شهرستان مریوان در 2 نوبت صبح و بعدازظهر، روز سهشنبه 18 آذر ماه به صورت غیرحضوری و با بهرهگیری از ظرفیت سامانههای مجازی با تدبیر مدیریت و کادر آموزشی مدارس برگزار خواهد شد.