قتل زن ۳۷ ساله یاسوجی و دستگیری قاتل در کمتر از یک ساعت

به گزارش ایلنا از بویراحمد واحد، سردار سهام صالحی با بیان جزئیات این اتفاق اظهار داشت: در پی وقوع قتل زن ۳۷ ساله در محله اکبرآباد یاسوج، مأموران پلیس با حضور سریع در صحنه و انجام اقدامات میدانی فشرده، موفق شدند کمتر از یک ساعت پس از حادثه، قاتل را شناسایی و به مرجع قضایی معرفی کنند.

صالحی افزود: سرعت عمل، هماهنگی و دقت مأموران پلیس در این عملیات موجب شد متهم بلافاصله پس از شناسایی، با تشکیل پرونده و جمع‌آوری مستندات، به دستگاه قضایی تحویل داده شود.

فرمانده نیروی انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد معتقد است: این موفقیت چشمگیر نشان‌دهنده آمادگی و کارایی بالای پلیس در رسیدگی به جرائم مهم و حفاظت از امنیت عمومی است.

صالحی گفت: اقدامی که ضمن تقویت احساس امنیت در جامعه، هشداری جدی برای افرادی است که قصد تهدید جان و مال مردم را دارند.

فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد تاکیدکرد: پلیس با تعهد کامل به حفظ نظم و امنیت، همچنان با قدرت، سرعت و دقت در برخورد با جرایم و دستگیری مجرمان عمل خواهد کرد.

