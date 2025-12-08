هزینه سالگرد درگذشت مدیر بانکی بویراحمدی ، سه زوج را روانه خانه های بخت کرد

به گزارش ایلنا از بویراحمد واحد، عصر امروز دوشنبه هفدهم آذرماه جاری، با تصمیم خانواده مرحوم سیدمرتضی رمضانی مدیرعامل اسبق بانک مسکن استان کهگیلویه و بویراحمد و از مدیران موفق نظام بانکی در کشور، هزینه برگزاری مراسم سالگرد این مدیر فقید، به خرید وسایل عروسی سه زوج در یاسوج اختصاص داده شد.

"سیدسعید رمضانی" فرزند ارشد مرحوم "سید مرتضی رمضانی" در حاشیه این اقدام تحسین برانگیز به رسانه‌ها گفت: این اقدام خانواده ما، ریشه در منش و سلوک پدر فقیدم دارد.

وی با بیان اینکه مرحوم پدرم آ سید مرتضی رمضانی ، چهره‌ای نام‌آشنا در نظام بانکی و مدیریتی جنوب کشور بود، اظهارداشت: کارنامه‌ی پدرم مملو از مسئولیت‌های خطیری چون مدیریت شعب بانک مسکن استان کهگیلویه و بویراحمد، معاونت سرپرستی بانک مسکن استان فارس، دبیری شورای هماهنگی بانک‌های استان و ریاست بانک‌های اقتصاد نوین و آینده در یاسوج است.

رمضانی گفت: بنظر من آنچه نام پدرم را فراتر از عناوین اداری ماندگار کرده، صفت «مردمی بودن» و «خیرخواهی» اوست، او که سال‌ها دغدغه‌ی مسکن و معیشت مردم را در مناصب اداری دنبال می‌کرد، اکنون پس از هجرت ابدی‌اش نیز، بانی سقفی برای جوانان و آرامشی برای خانواده‌ها شده است.

وی افزود: امیدواریم این حرکت که برای نخستین بار در استان کهگیلویه و بویراحمد در چنین سطحی و با این کیفیت انجام می‌شود، به یک جریان فرهنگی غالب تبدیل شود تا به جای هزینه‌کردهای تجملاتی که هیچ سودی برای متوفی و بازماندگان ندارد، بخشی از این هزینه‌ها صرف باز کردن گره‌های کور زندگی نیازمندان گردد.

به گزارش ایلنا، در تقدیم اقلام و کالاهای ازدواج این زوج ها، سیدمهران کشاورز مدیرکل بهزیستی استان کهگیلویه و بویراحمد، جمعی از پرسنل این سازمان و تعدادی از همکاران مرحوم سیدمرتضی رمضانی (ره) و اقوام ایشان نیز حضور داشتند.

صحنه زیبایی از یک گذشت مثال زدنی امروز در یاسوج خلق شد که امید است این فرهنگ زیبا در سراسر ایران نهادینه شود.

